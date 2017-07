Barguil seduce al Tour

Su cara juvenil y su voz aniñada han acabado por seducir al Tour de Francia. A sus 25 años, Warren Barguiel ha logrado, al fin, seducir al Tour de Francia, la montaña que todo francés tiene que escalar para licenciarse en el ciclismo.

Izoard (Francia), 20 jul (EFE).- Su cara juvenil y su voz aniñada han acabado por seducir al Tour de Francia. A sus 25 años, Warren Barguiel ha logrado, al fin, seducir al Tour de Francia, la montaña que todo francés tiene que escalar para licenciarse en el ciclismo.

El día que se confirmó que llevará el maillot de puntos rojos de rey de la montaña en París, porque ya no hay puntos suficientes en lo que queda de recorrido para que nadie se lo arrebate, Barguil logró su segundo triunfo en la carrera que hace soñar a todo francés.

"Estoy en las nubes, ahora mismo mis pies no tocan el suelo", aseguró el bretón de sonrisa seductora nada más atravesar la meta del mítico Izoard, un puerto en el que dejó grabado su nombre seis días después de que lo hiciera en Foix el día de la fiesta nacional francesa.

Barguil logró la victoria con "panache", esa valentía que tanto gusta al público francés, ese coraje que le llevó a atacar en el pelotón de favoritos, aprovecharse de que no es una amenaza para los de adelante, y demostrar que ha llegado a este Tour de Francia con una frescura sorprendente.

Ni el español Alberto Contador y sus los dos Tours de Francia que tiene en su palmarés, ni los grandes de la general pudieron alcanzarle.

A falta de poco más de un kilómetro, Barguil atajó al colombiano Jhon Darwin Atapuma, el último superviviente de la fuga del día, y se cobró la venganza de la Vuelta a Suiza del año pasado.

Entonces, el francés se quedó a 4 segundos de dar alcance al colombiano. Pero en este Tour todo sonríe al francés, que cruzó la mea con los dos índices apuntando al cielo, uno por cada uno de sus abuelos, paterno y materno, explicó después el bretón, "grandes aficionados al ciclismo", narró al borde de las lágrimas.

"Es que ni me doy cuenta de lo que me está pasando, es un sueño que dura tres semanas, creo que estoy en otro planeta", señaló el ciclista del Sunweb.

"Tenía que ganar, era como si mi mente no pensara más que en eso. Vencer a los mejores en la cima del Izoard es algo excepcional, nunca lo habría imaginado", asegura.

Cuando ganó en Foix, Barguil aseguró que sentía una emoción particular por haber vencido al ídolo de su infancia, el español Alberto Contador.

Una emoción que se prolongará unos días, hasta que entre en París vestido con el maillot de puntos rojos que tanta ilusión hace a los franceses: "Creo que me lo he merecido y no me lo pienso quitar ni en mi casa".

Barguil habla y su tono de voz se quiebra por la emoción. "Nadie sabe lo que he tenido que pasar hasta llegar aquí. No me he dado por vencido cuando he pasado momentos duros. Ahora pruebo que no soy un ciclista vulgar", aseguró.

Por su mente pasaron los recuerdos de la caída sufrida en Vuelta a Romandía, cuando se fracturó la cadera. Su temporada parecía comprometida, más aun su intención de acudir al Tour como jefe de filas del Sunweb, un equipo con ambición que esta temporada ha ganado el Giro de Italia con el holandés Tom Dumoulin.

Barguil mostró abnegación y aceleró los plazos de recuperación para estar en el Tour. "No para disputar la general", previno en el inicio en Düsseldorf.

Liberado de esa responsabilidad, el ciclista ha podido concentrarse en otros objetivos. Dos etapas y rey de la montaña son un buen botín, además de haber ayudado a que su compañero de habitación, el australiano Michael Matthews, pelee por ser líder de la regularidad de la carrera y gane otras dos etapas más.

"Somos una pareja fantástica", asegura el francés, que luce una sonrisa kilométrica.

Barguil vive en la gloria y no quiere pensar en el futuro. "No sé si algún día vendré al Tour para ganarlo. Ahora disfruto. La vida me ha mostrado que hay tantas trampas que es mejor no pensar en mañana".