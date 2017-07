Urán cede la segunda plaza y Atapuma roza la gesta el día de Colombia

Rigoberto Urán cedió la segunda plaza provisional de la general del Tour de Francia al francés Romain Bardet, a quien tratará de arrebatársela en la contrarreloj del próximo sábado, mientras que Jhon Darwin Atapuma se quedó en puertas de celebrar la victoria de etapa en el día de Colombia.

Izoard (Francia), 20 jul (EFE).- Rigoberto Urán cedió la segunda plaza provisional de la general del Tour de Francia al francés Romain Bardet, a quien tratará de arrebatársela en la contrarreloj del próximo sábado, mientras que Jhon Darwin Atapuma se quedó en puertas de celebrar la victoria de etapa en el día de Colombia.

Se notaba que los ciclistas colombianos estaban de celebración e el Tour de Francia, un país donde los colores de la bandera colombiana están de moda porque celebran el año de Colombia en Francia.

Carlos Betancur y Atapuma se metieron en la escapada del día y el ciclista del UAE fue el más persistente de una fuga que llegó con renta a la base del Izoard, el puerto de categoría especial que albergaba la meta del día.

Atapuma fue el último superviviente de la escapada, pero se quedó a apenas 20 segundos de culminarla. El francés Warren Barguil, que había atacado desde el grupo de favoritos, le cazó a poco más de un kilómetro para la meta y le privó del triunfo.

Un escenario contrario al que había sucedido el año pasado en la Vuelta a Suiza, cuando el colombiano logró guardar 4 segundos de ventaja sobre el francés que se había lanzado a su caza.

"Para mi es como si hubiera ganado", dijo el colombiano, que reconoció que el último kilómetro fue "el más largo" de su vida.

"Estoy contento por el espectáculo que hemos dado. Barguil ha sido más fuerte y merece la victoria", señaló.

Urán tampoco parecía particularmente disgustado por haber cedido seis segundos -dos de tiempo real y cuatro de bonificación- y el subcampeonato provisional a Bardet. Ahora es tercero a 29 segundos del líder, el británico Chris Froome.

Al de Antioquía le quedan los 22,5 kilómetros de la contrarreloj de Marsella el próximo sábado para recuperar, un ejercicio en el que es superior al francés sobre el papel, aunque no a Froome.

Urán reconoció que era difícil atacar al maillot amarillo por la fortaleza del equipo Sky.

"Lo importante era estar delante, no ceder tiempo. Se ha subido muy fuerte el Izoard, era muy duro, pero todo ha ido bien. Sabíamos que iba a ser difícil atacar a los Sky. Ahora lo importante es la contrarreloj, que es bastante complicada porque llega al final del Tour", comentó el colombiano.

Quien volvió a dejarse tiempo fue Nairo Quintana, que perdió casi 2 minutos con respecto a los favoritos y ahora es duodécimo a 14 minutos del líder.

El de Boyacá, que había recibido la visita del gobernador de su departamento, Carlos Andrés Amaya, reiteró que el Giro de Italia le ha dejado sin fuerzas y se mostró crítico con la preparación del Tour, aunque confirmó que tiene previsto seguir en Movistar.

"Tengo contrato hasta 2019 y lo voy a cumplir (...) No hemos hecho las cosas bien, arriesgamos mucho y no ha salido bien. El año que viene vamos a intentar que salga mejor", aseguró.

"El año que viene haré el Tour. Este año, aunque apostamos por el doblete, el objetivo último era el Tour, pero no ha salido. El Tour es mi carrera, es donde más he destacado, es donde hice mi primera gesta en el ciclismo", afirmó.

"En estas condiciones es imposible, aguanté lo que pude. No es bueno sentirme como me siento, es algo muy difícil de explicar. Hay que echar fuerza y coraje e intentarlo hasta el final", dijo.

"He recibido críticas fuertes pero de todo se aprende, no nos podemos quedar solo con los elogios. Uno se tiene que acostumbrar a los que les gustas, a los que no les gustas y a algunos de los que no saben", comentó.

El gobernador de Boyacá también mandó un mensaje de apoyo a Quintana y dijo que "hay que estar con él cuando las cosas salen bien pero también cuando sale menos bien".

"No todos los años pueden ser tan bueno. Nos ha acostumbrado a ganar mucho, pero hay años como este en los que no son tan buenos", dijo Amaya, que tachó de "desafortunadas" las críticas al ciclista y aseguró que "algunos colombianos no merecen ser paisanos de Nairo".