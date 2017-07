Aru: "La quinta plaza no está mal, pero quería más de este Tour"

El italiano Fabio Aru aseguró que la quinta plaza del Tour de Francia "no está mal", pero reconoció que esperaba más.

"La quinta plaza no está mal, pero esperaba más de este Tour. Pese a la decepción de estas dos últimas etapas, creo que tenemos que estar satisfechos del trabajo cumplido estos últimos meses", dijo el jefe de filas del Astana, que es quinto de la general a 1.55 del líder, el británico Chris Froome, tras haberse dejado hoy en la cima del Izoard 1.02.

"No ha sido fácil volver a estar competitivo tras mi lesión. He dado todo lo que he podido por los aficionados que han venido para apoyarme", indicó Aru, que reconoció que sufre bronquitis.