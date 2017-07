Bardet: "Lo he dado todo, este Tour ya es un éxito para mí"

El francés Romain Bardet, segundo de la general del Tour de Francia, aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en esta carrera porque lo dio "todo".

"Lo he dado todo, pensaba que me iba a asfixiar en la meta. La he superado por mentalidad más que por fuerza", dijo el ciclista, tercero en el Izoard, última etapa de montaña del Tour, lo que permitió recuperar la segunda posición de la general al colombiano Rigoberto Urán.

Bardet, que ahora está a 23 segundos del líder, el británico Chris Froome, a falta de los 22,5 kilómetros de contrarreloj del próximo sábado en Marsella, aseguró que trató de sacar ventaja en la subida al Izoard.

"Hemos dominado la carrera, por encima de los 2.000 metros sabía que sería difícil, pero conozco bien esta subida. He hecho creer a mis rivales que no iba bien, pero he atacado antes de un ligero descenso que hay a 2 kilómetros para la meta", dijo el galo.

Bardet, segundo de la pasada edición, señaló que trató de alcanzar a su compatriota Warren Barguil, que acabó ganando la etapa, a quien felicitó y junto con quien dijo que protagonizará años gloriosos en el futuro.

"Lo he intentado todo, no me arrepiento de nada. Queda la crono, pero este Tour ya es un éxito para mi. Confirmamos lo que hicimos el año pasado, creo que eso es ya superar un escalón", indicó.