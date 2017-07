Contador: "Las sensaciones han sido muy malas"

El español Alberto Contador (Trek), décimo en la general del Tour, dijo que durante toda la etapa de este jueves tuvo "sensaciones muy malas" y que, aunque trató de atacar al final, le fue imposible aguantar el ritmo del vencedor de la jornada en el Izoard, el francés Warren Barguil"Las sensaciones han sido muy malas todo el día por el esfuerzo de ayer. Lo intenté al final, pero fue una pena porque no tuve las piernas de ayer. Además hubo un parón, traté de ir delante, pero no es el Tour qu

"Las sensaciones han sido muy malas todo el día por el esfuerzo de ayer. Lo intenté al final, pero fue una pena porque no tuve las piernas de ayer. Además hubo un parón, traté de ir delante, pero no es el Tour que yo quería", destacó.

No obstante, Contador, décimo en la general, terminará contento el Tour a pesar de las dificultades vividas.

"He ido a más, cada vez me he ido encontrando mejor, y por eso me voy a ir contento. En cuento a victorias ha sido uno de los peores Tours, pero a nivel de satisfacciones ha sido de los mejores por las muestras de cariño. Disfruto como nunca, hay que ver la rentabilidad publicitaria y estoy encantado de formar parte de ello", aseguró.

Contador señaló que "fue muy difícil aguantar el ritmo del francés Barguil, un corredor que cambia mucho de ritmo". Aunque el madrileño trató de aprovechar la presencia de Mollema, "fue imposible seguir al francés".

Sobre si Froome ya es ganador del Tour, Contador no tiene dudas: "Aún quedan dos etapas, pero sí, Froome ya es ganador".