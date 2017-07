Penélope Cruz publica un foto del trasero de Ricky Martin

La última producción del premiado Ryan Murphy, 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' -que narrará los días previos al asesinato del modisto italiano y el revuelo mediático que generó su muerte- no solo ha permitido a Penélope Cruz regresar a la industria estadounidense por todo lo alto, con una de las series más esperadas del año, ya que también le ha dado la oportunidad de trabajar con un reparto internacional encabezado por Édgar Ramírez en el papel protagonista, Darren Criss y el cantante Ricky Martin.

El portorriqueño se encargará de dar vida a Antonio D'Amico, compañero sentimental del Gianni y cuñado de Donatella Versace, a quien interpreta Penélope. Entre los dos artistas parece haber surgido una muy buena química, hasta el punto de que ella no ha dudado en hacer pública una fotografía algo comprometida de la estrella de la música, en la que este aparece con el torso desnudo y parte del trasero al aire en el camerino antes de ponerse delante de las cámaras.

"Las vistas desde mi silla", ha escrito junto a la imagen con la que ha conseguido matar de envidia a muchos de sus seguidores.

El propio Ricky se ha apresurado a incluir la instantánea en su propio perfil de la red social para explicar que había sido tomada mientras le maquillaban uno de sus muchos tatuajes, concretamente el que tiene en la parte baja de la espalda, por exigencias del guion.

"Ja ja borrando ese tatuaje", añadió el cantante para terminar de completar la historia de la fotografía, en la que aparece mirando a la cámara de Penélope y poniendo morritos, lo que da a entender que era perfectamente consciente de que estaba siendo retratado.

De las redes sociales de Ricky Martin se desprende lo ilusionado que está ante este proyecto, que le permite retomar su pasión por la interpretación que tenía abandonada desde hace años en favor de la música. Este papel será su bautismo de fuego como actor tras realizar pequeños cameos en la pequeña pantalla haciendo principalmente de sí mismo.

"Un día recibí una llamada del gran e irrepetible Ryan Murphy y me ofreció el papel, y yo pensé: '¿Estás de broma?'", confesaba en un reportaje a Entertainment Weekly.