Niegan beneficios de la JEP a alias El Panadero

El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negó la solicitud de libertad de Mario Jaimes Mejía alias 'el panadero' condenado a 28 años por el secuestro a la periodista Jineth Bedoya.

Jaimes pedía pista en la Jurisdicción Especial para La Paz -JEP- y así ser beneficiado de la libertad transitoria y condicionada, pero el Alto Tribunal le dijo no. La magistrada Uldi Teresa Jiménez señaló que sólo quienes participaron directamente en conflicto pueden ser beneficiados de la ley y eso no lo cobijaría. "No son aplicables para grupos paramilitares ni otros grupos".

Alias El Panadero fue judicializado por su participación en la masacre de Barrancabermeja en 1998 y actualmente está llamando a juicio por falso testimonio.