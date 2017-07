Fiscalía de EE.UU. investiga la muerte de un menor de 10 años por sobredosis de Fentanyl

El pasado 23 de junio el sur de Florida amaneció con la triste noticia de que el pequeño Alton Banks fue una víctima más de la epidemia de opiáceos que actualmente golpea a Estados Unidos.

Se conoce que el terrible hecho ocurrió cuando el menor llegó a su casa después de haber pasado una tarde en la piscina comunitaria. Su madre, Shantell Banks, notó que algo no andaba bien con su pequeño, pues una vez llegó a la puerta de su vivienda ubicada en Overtown, Miami, Alton no paraba de vomitar. Minutos después, camino al hospital, se desplomó y murió.

Los investigadores aun no logran determinar cuándo Alton estuvo en contacto con el estupefaciente que, actualmente, es una droga que es 50 veces más poderosa que la heroína pura y 100 veces más que la morfina. Sin embargo, lo que sí se sabe es que actualmente Overtown, el barrio en donde vivía el pequeño con su madre, es uno de los más castigados por la epidemia de los opiáceos en Florida.

La fiscal Katherine Fernández Rundle, aseguró que aún no se conocen las causas de la muerte del menor. "Pudo ser por tocarla, simplemente. Podía haber estado en la toalla de la piscina. No sabemos”. No obstante, los detectives llevan tres semanas tratando de establecer si el pequeño la ingirió durante su estadía en la piscina o camino a su casa.