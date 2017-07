Dastis cree que referéndum catalán no lleva a ningún sitio y no se celebrará

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, defendió hoy que el referéndum sobre la independencia de Cataluña anunciado para el próximo 1 de octubre "no lleva a ningún sitio" y opinó que no se va a celebrar.

Dastis, de visita en Nueva York, abordó el asunto cuestionado durante su participación en un debate a puerta cerrada en el Council of Foreign Relations y, posteriormente, explicó su respuesta a preguntas de los periodistas.

"Yo creo que no va a haber referéndum", dijo el ministro, que señaló que el Gobierno considera que "es una iniciativa que no lleva a ningún sitio, que margina a la mitad de los catalanes" y "que no tiene en cuenta las repercusiones que una eventual votación de ese tipo podría desencadenar".

Por ello, Dastis reafirmó la "voluntad del Gobierno de conseguir desactivar esa situación en Cataluña, que no lleva a ningún lado; aplicando la ley, el respeto al derecho y promoviendo la concordia entre los catalanes".

La intervención del titular de Exteriores en el Council of Foreign Relations se centró en la política exterior española en el contexto del Brexit y la actual situación internacional.

Dastis atendió a los periodistas en la sede de Naciones Unidas, donde hoy tiene previsto reunirse con el secretario general de la organización, el portugués António Guterres.