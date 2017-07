Dimite ministro de Asuntos Regionales italiano tras desacuerdos con Gobierno

El ministro de Asuntos Regionales italiano, Enrico Costa, presentó hoy su dimisión por una "cuestión de conciencia", tras manifestar su desacuerdo con algunas medidas de la mayoría gubernamental y porque prefiere adherirse a un proyecto político liberal.

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, aceptó la dimisión y asumirá interinamente la cartera de Asuntos Regionales, informó la presidencia del Consejo de Ministros italiano en un comunicado.

En su carta de renuncia, difundida por los medios, el ya exministro opinó que "ha llegado el momento de trabajar en un programa político de amplia envergadura que reúna a aquellas fuerzas liberales que durante décadas han encarnado las aspiraciones, ideales, valores e intereses de millones de italianos que rechazan el extremismo y la demagogia".

Por otro lado recordó que en los últimos meses ha expresado su desacuerdo con algunas medidas, como un proyecto de ley dirigido a conceder la nacionalidad a hijos de inmigrantes residentes en Italia y cuya tramitación ha quedado pospuesta -algunos la dan por acabada- por las tensiones que ha generado en la coalición de Gobierno.

"No puedo disimular que no veo la fila de aquellos que vislumbran un conflicto entre mi rol (de ministro) y mi conciencia. Y como no quiere crear problemas al Gobierno, renuncio al rol y me quedo con mi conciencia", señaló en la carta.

Costa, ministro desde enero de 2016, fue elegido diputado en 2006 por el "Pueblo de la Libertad" del ex primer ministro Silvio Berlusconi pero en noviembre de 2013 se pasó a una nueva formación escindida, el Nuevo Centroderecha (NCD) de Angelino Alfano.

El NCD ha sido el principal apoyo de los últimos tres Gobiernos del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), guiados por Enrico Letta, Matteo Renzi y Gentiloni.

Los analistas apuntan a que la decisión de Costa va encaminada a integrarse en la coalición de centroderecha que Berlusconi trata de establecer ante las próximas elecciones, ya que la legislatura concluye formalmente el próximo febrero.

Y la atribuyen a la cada vez más tensa relación entre el NCD, ahora rebautizado como Alianza Popular, y el PD, de centroizquierda.

La dimisión de Costa, que ya se rumoreaba en los últimos días, se produce después de que en la noche del martes se reunieran Gentiloni y su principal socio, Alfano, quien hoy descartó regresar junto a Berlusconi y expresó su deseo de impulsar un partido independiente de la derecha y de la izquierda.