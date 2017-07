El opositor Partido Laborista Progresista regresa al poder de Bermudas

El opositor Partido Laborista Progresista (PLP) batió todas las predicciones y barrió en la madrugada de hoy con una cómoda victoria de 24 escaños a 12 al gobernante Alianza por Una Bermuda (OBA, por sus siglas en inglés) en las elecciones generales de Bermudas.

El PLP regresa al poder después de gobernar al territorio británico de ultramar por 14 años, cuando en el año 1998 destronó al ya desaparecido Partido Unido de las Bermudas (UBP), que gobernó desde 1968.

El fracaso más destacado del OBA en las recién elecciones fue el del entonces ministro de Finanzas de Bermudas, Bob Richards, quien perdió por alrededor de 100 votos ante el columnista Christopher Famous en el Este de Devonshire, lo que llevó a que el funcionario anunciara su retiro de la política.

"He hecho lo mejor de mí. Me retiro de la política. Este es el fin de mi carrera y de mi labor en el servicio público. Espero que el nuevo gobierno continúe con las políticas fiscales que nuestra administración impuso", sostuvo Richards.

Por su parte, el saliente primer ministro, Michael Dunkley, logró uno de los escaños al ganar por tan solo 43 votos ante Ernest Peets, del PLP.

En rueda de prensa en las oficinas centrales de la OBA, Dunkley dijo que fue "un privilegio" servirle a su país como su máximo líder.

Dunkley reconoció además que su partido sufrió una "devastadora derrota" en "un día muy difícil".

De igual forma, David Burt, del PLP, retuvo su escaño, triunfo que describió como de confianza por el pueblo por su trabajo hacia los habitantes.

"El servicio es algo con el que me he comprometido en la vida, y de por sí, es un compromiso con el que le he servido a mi comunidad al máximo de mis habilidades y distrito", sostuvo Burt, de 38 años.

Dunkley, por su parte, felicitó a Burt y al PLP por la victoria y pidió que la nueva administración prosigue trabajando por el bien de Bermudas.

"Por nuestra parte, nos tomaremos un tiempo de reflexión en la derrota. Reflexionaremos en nuestros cuatro años y medio que logramos un gran progreso. Ahora el país estará en una mejor posición, pero los bermudeños exigieron un cambio", indicó Dunkley.

El saliente funcionario aprovechó y felicitó a sus colegas por todo su esfuerzo, así como a Richards, por su trabajo de sacar a Bermudas del abismo económico.

Por su parte, Nick Kempe, de la OBA y quien perdió ante Burt, dijo sentirse decepcionado ante su derrota, aunque agradeció a todas las personas que lo apoyaron.

"Mientras continúe viviendo en mi comunidad, continuaré trabajando por ella. La OBA fue elegida hace cinco años para cambiar una situación económica urgente y creo que logramos una parte positiva en ella, pero nos sentimos desilusionados porque no pudimos completar con nuestro plan", expresó Kempe.

De todos los candidatos a escaños, cinco fueron independientes y todos perdieron, entre ellos, la ex primer ministra del PLP Paula Cox.

Un total de 46.669 electores se registraron para la contienda.