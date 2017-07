Gustavo Dudamel pide a Nicolás Maduro que suspenda la Constituyente

En una columna publicada en el diario The New York Times, el director de orquesta y músico venezolano se sumó a las voces que le piden al gobierno de Nicolás Maduro que detenga la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que esa no es la respuesta a la crisis que vive el país y que el presidente no debe pasar por encima de las convicciones de los ciudadanos que se han mostrado en desacuerdo con el proceso.

Dudamel escribió que la Constituyente no solo cambiará la Constitución, sino que disolverá algunas instituciones del Estado. Considera que esa decisión únicamente aumentará el conflicto y las tensiones sociales, sin llevar a una solución.

El músico pidió que se respete la opinión de más de siete millones de venezolanos que el domingo participaron en la consulta popular y dijeron que ese no es el camino. Por esa razón resaltó la necesidad de diálogo y de reestablecer el orden democrático en el que haya garantías de paz, seguridad y un futuro próspero.

Dudamel señaló que no puede haber dos Constituciones, dos procesos electorales y dos asambleas legislativas. Pues Venezuela es un solo país en el que debe haber armonía y respeto por las normas.