Parlamento de Ecuador archiva pedido de juicio político contra Vicepresidente

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador archivó hoy, por mayoría de votos, un pedido de grupos de oposición para llevar a un juicio de censura al vicepresidente de la República, Jorge Glas, a quien intentan vincular con casos de corrupción.

El presidente de la Asamblea, el oficialista José Serrano, señaló en una rueda de prensa que el archivo del juicio político fue decidida porque la petición incumplía con los requisitos exigidos por la ley.

Con cinco votos a favor, por parte de legisladores oficialistas, y dos en contra de opositores, el CAL decidió archivar el juicio, aunque ello no cierra la posibilidad de que se presente otra solicitud similar contra Glas, añadió Serrano.

La oposición, dijo Serrano, puede presentar "tantas veces crea necesarias" las solicitudes de juicio político, pero éstas deben cumplir con los requisitos que exige la normativa para que el CAL las apruebe.

Mencionó que en la solicitud presentada por el legislador Roberto Gómez, del opositor movimiento CREO (centroderecha) no se admitió un documento relacionado con un caso llamado Caminosca que se investiga en Estados Unidos y que, según la oposición, podría vincular a Glas con el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Ese documento no tendría validez jurídica según un laudo arbitral presentado en la sesión del CAL.

"La única posible prueba de relación directa de responsabilidad del Vicepresidente no tiene validez, ya que fue obtenida de manera ilegal y no puede constituir prueba alguna en el marco del debido proceso", afirmó el jefe de la Asamblea.

De su lado, Luis Fernando Torres, legislador del opositor Partido Social Cristiano, remarcó que el archivo de hoy "no impide que se vuelva a presentar la petición contra el mismo vicepresidente y por los mismos hechos".

"Lo penoso es que el juicio político no haya sobrevivido, haya muerto en el CAL", agregó Torres quien también alertó de que con esta decisión la Asamblea Nacional podría convertirse en "un parachoques frente a una ciudadanía que quiere fiscalización y un baño de verdad" sobre temas que han empañado a la opinión pública.

La decisión de archivo del juicio político contra Glas, se dio pocas horas después de que el Vicepresidente acudiera a la Fiscalía a rendir una versión como parte de las investigaciones en torno al caso Caminosca, en el que indaga presuntos actos de corrupción.

Tras rendir su versión, Glas reiteró hoy que la publicación de esa información buscaba afectar "el proceso electoral y la honra de las personas".

Recordó que en febrero acudió a la Fiscalía para pedir que "comiencen todas las investigaciones y poder determinar cuál era la fuente de esta información de una supuesta red de pagos ilícitos, relacionada con una empresa fiscalizadora ecuatoriana que estaba siendo adquirida por una empresa internacional".

Glas reiteró que los documentos presentados como pruebas en el caso, por parte de asambleístas de oposición, han sido mutilados.

La oposición, según el segundo mandatario, no ha "podido presentar ni media prueba partida por la mitad porque no la tienen, sencillamente porque no existe".