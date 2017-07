Expresidente Rodríguez "honrado" por ser no grato para Gobierno de Venezuela

El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez, manifestó hoy sentirse "honrado" por haber sido declarado no grato por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, tras participar como observador del plebiscito en contra de una Asamblea Nacional Constituyente.

"Por ser testigo de la jornada histórica para la democracia, la dignidad y libertad (...), el Gobierno del presidente Maduro me declara 'non grato'. Le doy las gracias con sinceridad, porque ello resalta la diferencia entre el querido pueblo de esa hermana nación, y la dictadura que los avasalla", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

El exmandatario (1998-2002) destacó el "entusiasmo de un pueblo que se organiza para expresar su decisión soberana en paz y con votos, contra la férrea oposición de un régimen que asesina, hiere, encarcela, tortura a los manifestantes en su mayoría jóvenes".

El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, declaró el lunes como no gratos a los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla (de Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Andrés Pastrana (Colombia), y antes de ellos a Vicente Fox (México).

Los expresidentes que acompañaron el domingo la consulta popular de la oposición venezolana en contra del cambio de Constitución pidieron el lunes al presidente Nicolás Maduro que "atienda la voluntad mayoritaria" y suspenda el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente prevista para el 30 de julio.

El expresidente Rodríguez agradeció a los ciudadanos venezolanos por las muestras de cariño y agradecimiento que recibió por acompañar la jornada de votación, y además describió la emoción que sintió durante su estadía en Venezuela.

"Jamás dejaré de oír sus voces pidiendo a Costa Rica que los ayude a recobrar su vida de personas libres, con dignidad, con seguridad, con respeto a sus derechos humanos, protegidos de los paramilitares armados por el propio gobierno del presidente Maduro, con fuerzas armadas que los protejan en vez de atacarlos", expresó Rodríguez.

El exmandatario calificó con un "extraordinario premio que me ha dado la vida" haber participado como observador en la consulta popular y reiteró que se siente honrado de ser no grato para el Gobierno de Maduro.

"No se me ocurre mayor honor para un costarricense que ser non grato para una dictadura".

La oposición venezolana realizó este domingo una consulta popular, que incluyó votaciones en el exterior, en la que participó un total de 7,5 millones venezolanos, de los que 7,4 millones rechazaron la Constituyente.

El canciller de Costa Rica, Manuel González, reprochó hoy la declaración de persona non grata y la calificó como la reacción de "un Gobierno que tiene un desprecio por aquellas personas que piensan diferente, que abogan por una solución pacífica, por el retorno a la democracia y el retorno a la separación de poderes".