El director de 'Juego de Tronos' defiende la polémica aparición de Ed Sheeran en la serie

El director del primer episodio de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', Jeremy Podeswa, se ha visto obligado a intervenir después de que el esperado retorno de la serie se haya visto ensombrecido por un hecho que poco tiene que ver con el universo de ciencia ficción creado por George R.R. Martin: el cameo (breve aparición) del cantante Ed Sheeran.

En su breve aparición en pantalla, el británico da vida a un soldado del ejército Lannister y apenas dice una par de frases antes de entonar una canción, pero esta escena ha conseguido despertar la ira de los más puristas de la producción y de los muchos detractores del cantautor, consiguiendo que este eliminase ayer mismo su cuenta de Twitter para huir de todos los mensajes que le criticaban por haberse inmiscuido en la trama de Westeros.

Sin embargo, Podeswa ha querido aclarar que su pequeño papel nada tiene de pretencioso, e incluso ha defendido sus dotes como intérprete.

"Ed vino solo. No hay nada de él que te haga pensar que es consciente de su fama. Creo que Ed hizo un gran trabajo, es un buen actor y una persona encantadora. Era apropiado para el papel porque necesitaba cantar. Si la gente no supiese quien es Ed, no le habría dado tantas vueltas al asunto. Las críticas vienen por motivos ajenos a la serie. En el mundo en el que se desarrolla la producción, hizo un buen trabajo, parece que pertenece a ese mundo", ha comentado a la revista Newsweek.

El canadiense ha insistido en que si el público se ha tomado tan mal la aparición de Sheeran, es porque no han sabido separar su personaje en la ficción de su faceta de celebridad.

"Creo que la gente está tratando de ver cosas donde no las hay solo porque es una superestrella. Los productores de la serie y algunos de los miembros del elenco le conocen, y él es un gran fan. Como todo el mundo sabe, la serie evita contratar actores que distraigan la atención", ha continuado.

Por último, el nominado a tres premios Emmy ha querido manifestar su apoyo al pelirrojo tras las duras críticas que han recaído sobre él.

"Me sorprendió mucho la reacción porque él es un cantante muy famoso y con éxito, pero si te centras en la burbuja que es la serie, todos los actores son muy conocidos, ninguno de ellos puede caminar tranquilamente por la calle, y no piensas lo mismo de ellos en este contexto. Lo que peor me sienta de todo esto es que Ed es un chico encantador, único y con los pies en la tierra. Se adentró en este proyecto con buenas intenciones, hizo un buen trabajo y cantó muy bien. Así que creo que es una pena", ha concluido.