Lo que cree Chris Brown sobre el nuevo novio de Rihanna

Aunque han pasado ya cuatro años desde que Rihanna cortó definitivamente todo tipo de relación con el más conflictivo de sus exnovios, el cantante Chris Brown -quien pasó brevemente por prisión tras propinarla una brutal paliza en el año 2009-, parece que el polémico intérprete sigue muy pendiente de cualquier novedad relacionada con el plano amoroso de la artista barbadense.

De hecho, ahora que la estrella del pop ha encontrado finalmente la estabilidad sentimental gracias a su envidiable relación con el empresario saudí Hassan Jameel, fuentes cercanas al intérprete de 28 años aseguran que este nuevo noviazgo no habría despertado ninguna simpatía en el rapero, quien habría cuestionado incluso que las intenciones del apuesto millonario para con la joven sean nobles y honestas.

"Chris todavía se preocupa por Rihanna y está al día de lo que hace. Vio las fotografías en las que aparecía besándose con él y sabe quién es Hassan. Chris no sabe muy bien que está pasando pero se cabr**** mucho si se entera de que él la está tomando por tonta y quiere aprovecharse de ella", ha revelado un confidente al portal de noticias Hollywood Life.

A pesar del sinfín de graves asuntos de los que tiene que ocuparse a día de hoy, como la orden de alejamiento que pesa contra él desde el pasado febrero, cuando su exnovia Karrueche Tran puso en conocimiento del juez las supuestas amenazas y coacciones a las que se habría visto sometida por su parte, el controvertido músico se habría permitido el lujo de juzgar al atractivo hombre de negocios que ocupa actualmente el corazón de la diva, afirmando que este no sería lo suficientemente bueno para ella.

"Rihanna ha pasado por un auténtico infierno y se merece alguien mejor. Todo lo que Chris quiere es que sea feliz", ha añadido otro informante.

Otro de los hombres más significativos en la vida de Rihanna que ha expresado cierta preocupación por su bienestar emocional -aunque en su caso directamente- es el padre de la artista, Ronald Fenty, quien revelaba hace unas semanas que se había enterado del romance de su famosa hija al igual que la opinión pública: por medio de las comentadas instantáneas que de la pareja captaron los paparazzi mientras estos daban rienda suelta a su pasión en la piscina de un complejo privado de Ibiza.

"Un amigo me envió una foto de los dos por Facebook, salían besándose en una piscina. Yo esperaba que estuviera con alguien de color, de un color más oscuro, pero en el fondo me da igual, solo quiero verla feliz. Veo que es un chico muy alto. Es verdad que me dijo hace un tiempo que tenía novio, pero nunca me lo enseñó. Tampoco me dijo que era millonario. No sé yo, cuando hay poco dinero es un problema, pero cuando hay mucho también. El dinero no da la felicidad", explicaba Ronald al diario The Sun.