Kate del Castillo afirmó no conocer los verdaderos intereses de su encuentro con "El Chapo"

Kate Del Castillo, reconocida por sus papeles en narconovelas, especialmente en “La Reina del Sur”, afirmó en una entrevista a The New Yorker que nunca conoció los verdaderos intereses que estaban detrás de su reunión con “El Chapo”.

"Sean Penn y los otros dos tenían ya un papel con RollingStone Magazin, y a mí me dejaron fuera… me traicionó, puso en riesgo mi vida y no me protegió en lo más mínimo”, afirmó Kate Del Castillo sobre la estrategia que utilizó Sean Penn para acercarse al narcotraficante. Según se explica, ella al ser la actriz más admirada por “El Chapo”, tenía mayor facilidad para generar un ambiente cálido con los periodistas.

La actriz aceptó reunirse con el prófugo de la justicia porque le propusieron hacer una película, más no una entrevista, “Lo hice porque siempre busco buenos proyectos, cosas que sean retos para mí vida artística" afirmó Del Castillo.

Después del encuentro, Sean Penn publicó un artículo en RollingStone Magazine y, a partir de allí, la actriz se encuentra exiliada en Estados Unidos por ser acusada de tener relaciones sentimentales con “El Chapo”, lo cual la comprometería en delitos como lavado de dinero y obstrucción de justicia. "La historia fue una sorpresa, una doble agenda que tenía Sean, él con RollingStone Magazin buscaban una entrevista, a mí me llevaron para que el encuentro fuera más ameno”, afirmó la actriz.