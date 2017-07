Aru: "Hoy he perdido, pero el Tour termina el domingo"

El italiano Fabio Aru (Astana), gran perjudicado en la primera etapa alpina al pasar del segundo al cuarto puesto de la general, admitió que no tuvo "energía para estar con los mejores", pero advirtió de que "el Tour no termina hasta el domingo".

"He perdido tiempo y no puedo estar contento, pero el Tour termina el domingo. No ha sido una jornada positiva, pero así es el ciclismo. Cuando empezaron los ataques no tuve energías para responder", señaló el ciclista sardo.

El vencedor de la Vuelta a España 2015 no se da por vencido y anunció que tratará de tú a tú a sus rivales, empezando por la etapa de este jueves con la meta en el Izoard.

"La etapa de ayer fue dura, la de hoy también y la de mañana en el Izoard lo mismo. He perdido el respeto a mis rivales y habrá que seguir intentándolo. Así es el ciclismo y así hay que aceptarlo", comentó.

Por su parte, el director del Astana, Alexander Vinokurov, tampoco se da por vencido y apuesta por la reacción de Aru.

"Fabio ha perdido una pequeña batalla, pero queda la etapa de mañana, donde esperamos que encuentre el golpe de pedal adecuado", aseguró.

Giuseppe Martinelli, director en carrera del equipo kazajo, se dio incluso por contento con los 31 segundos que perdió Aru respecto a sus rivales directos.

"Pudo perder aún más, pero nos hemos salvado. Estoy contento porque Fabio ha hecho el descenso en solitario y con el viento en contra. Confío en su capacidad de recuperación y mañana con final en alto estaremos ahí, disputando", señaló el técnico.