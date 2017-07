La piloto Adriana Zacarías acabará rally aunque sea "empujando la camioneta"

La piloto paraguaya Adriana Zacarías participará este fin de semana en su primer Desafío Guaraní, una prueba en la que "abandonar no está en los planes" y en la que espera llegar a meta "aunque sea empujando la camioneta", dijo en una entrevista a Efe.

Abogada de profesión, Zacarías tendrá al argentino Sergio Rusconi como copiloto en la categoría camioneta para afrontar los 1.500 kilómetros de la carrera paraguaya, que comenzará el 21 de julio.

La piloto dijo que no cree que su falta de experiencia vaya a ser un obstáculo, porque ha entrenado y porque su objetivo, más que el podio, es terminar.

"No me supone un reto extra que haya pilotos con más experiencia; el rally es un paseo y mi meta es terminar. Me va a servir de experiencia", explicó.

Hasta hace unos tres meses, correr un rally no estaba en los planes de esta paraguaya aficionada al motor y al karting, pero una conversación con uno de sus amigos, también interesado en estos deportes, le animó a inscribirse.

Zacarías llega a la prueba "tranquila y descansada", después de entrenarse dos días a la semana en distintas ciudades del interior del país durante el último trimestre.

La piloto correrá el rally como miembro del equipo DK420, al volante de una camioneta Toyota, ya que en su opinión es el medio que le parece "más seguro".

Durante sus entrenamientos, Zacarías pilotó "en algunos tramos" del Desafío y "en caminos parecidos", con distintos terrenos como "barro, tierra o puentes".

Esto le ha servido para conocer sus puntos fuertes, como que el barro no le asusta, pero también aquello que se le resiste, "tomar una curva con arena floja".

Además, es consciente de que para cumplir su objetivo de culminar las etapas no solo tiene que atender a la parte física y sabe que "lo más importante es el trabajo mental".

La piloto, que hasta ahora no se había dedicado a las carreras de forma profesional, compaginó su preparación con su trabajo en los negocios familiares y defendió que "se pueden hacer las dos cosas a la vez", ya que por las mañanas trabajaba y por las tardes iba "al taller con los chicos".

Su camino para el futuro va mucho más allá de la meta del Desafío, y tiene previsto otro rally "en septiembre y cuatro el año que viene".

Estos son solo los pasos previos antes de colocarse bajo el arco de salida que realmente le ilusiona: correr un Dakar "sí o sí", aunque no se ha marcado ninguna fecha.

"Con las horas que dediqué para el Desafío voy bien, pero si quiero correr el Dakar tendré que entrenar más y practicar fuera del país", comentó.

Zacarías era hasta hace unos días la primera paraguaya que correría el Desafío Guaraní, pero su ejemplo sirvió para que otra mujer se inscribiera antes del cierre de las inscripciones, el pasado viernes 14 de julio.

Lejos de ver reducido su hito, la piloto considera una "suerte" esta nueva incorporación femenina.

"Abrimos puertas para que no sea un deporte de hombres y que las mujeres puedan animarse y recibamos el mismo apoyo" sostuvo Zacarías.

Asimismo, la piloto cuenta que durante sus jornadas de entrenamiento en el interior del país recibió "felicitaciones por ser mujer" a bordo de una camioneta de carreras y, también, sintió "la fuerza del pueblo paraguayo al que le gusta este deporte".

El Desafío Guaraní comenzará este viernes en Asunción y cubrirá tres etapas que transcurrirán por más de 20 ciudades en los departamentos de Caaguazú, Guairá, Caazapá, Canindeyú y Paraguarí, donde terminará.