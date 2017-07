Alejandro Valverde: "Trabajaré para volver a estar como antes"

El ciclista español Alejandro Valverde ha admitido hoy que creyó que la lesión sufrida en la jornada inaugural del Tour de Francia ponía fin a su carrera profesional, aunque ya piensa en volver a competir al más alto nivel.

"Al verme la rodilla pensé que se había acabado mi carrera deportiva, pero trabajaré para volver a estar como antes", ha dicho el murciano.

El veterano corredor del equipo Movistar Team, a sus 37 años, es un ejemplo de pundonor y hoy lo ha vuelto a demostrar en la rueda de prensa que ha ofrecido en el hospital de Molina de Segura (Murcia), donde se recupera de la lesión sufrida el 1 de julio en la ciudad alemana de Düsseldorf y de la que fue operado de urgencia en tierras germanas.

Dicha rehabilitación comenzó el día 10 de este mes y va por buen camino, como ha señalado él mismo, al tiempo que ha recordado lo vivido.

"Arriesgué yendo al límite, pero no pensé que me caería y fue así por al aceite que había en el asfalto mojado. Tomé esa curva varias veces a esa velocidad entrenando sobre suelo mojado y no pasó nada", ha declarado.

"Sabía que era una lesión grave. No pude ver la tibia porque el botín que llevaba era muy alto, pero al verme la rodilla aprecié que tenía mala pinta. Estaba destrozada y pensé que se había acabado mi carrera deportiva. Sin embargo, fueron pasando las horas y, aunque la caída es muy grave, noté que puede tener una buena recuperación, lenta pero buena, y trabajaré para volver a estar como antes", ha comentado.

Según Valverde, "el año ya está echado y la precipitación no lleva a ningún camino".

"Nos centramos en hacer una buena rehabilitación de cara al próximo año. Para volver como antes hay que trabajar y el hueso tiene que soldar, eso es lo primero. El astrágalo y el calcáneo están rotos y tienen que soldar para a partir de ahí tener la movilidad necesaria para montar en bici", ha agregado.

En cuanto a plazos, el ciclista de Las Lumbreras no ha despejado dudas.

"No sabemos los días que me llevará la recuperación y esto está siendo duro, pero el trato está siendo fenomenal. Me siento muy bien atendido y eso me lo pone más fácil", ha dicho también.

Valverde se ha mostrado "agradecido por todo el apoyo recibido a nivel mundial, incluyendo el de ciclistas de otros equipos" y ha asegurado que "duele no ejercer tu deporte y hacer lo que más te gusta".

Con respecto al Tour que finalizará el domingo ha reconocido que está siendo "una carrera muy abierta" y ha lamentado que su compañero Nairo Quintana no esté a su mejor nivel.

"Por desgracia Nairo no encuentra las sensaciones que él siquiera", ha comentado sobre el colombiano, a cuyo lado debería estar. "Si yo estuviera no sabría lo que habría pasado", ha señalado.

"Este año estaba siendo muy bueno para mí y llegaba en condiciones físicas fenomenales al Tour", ha lamentado.

Valverde ha estado acompañado por el director gerente del hospital de Molina, Pedro Hernández, y por el doctor traumatólogo Francisco Esparza.

Hernández ha dicho del ciclista que es "un paciente excepcional y muy trabajador", mientras que Esparza ha hablado más en profundidad de la lesión que le ha hecho estar en el dique seco al murciano.

"Todo lo estamos haciendo en coordinación con su equipo, el Movistar, y trabajamos para que la temporada que viene esté en condiciones de conseguir sus objetivos. La lesión es bastante grave, pues en la caída se golpeó con una valla y eso le fracturó la rótula y luego recibió como una cornada con un trozo de esa valla. Esa lesión fue la que más nos preocupó, pues podían quedar secuelas, pero la evolución es excelente", ha explicado.

Esparza ha añadido que están dejando que "cure la pierna pero sin que Alejandro pierda tono muscular ni toda su forma física, pues está claro que no puede estar tres meses parado. Eso haría que le costara mucho recuperar su nivel".