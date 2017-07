Gobierno establece nuevos compromisos frente a incumplimientos en Mocoa

A Bogotá llegó una delegación de representantes de la comunidad de Mocoa, que expresaron al Gobierno Nacional su inconformidad por incumplimientos en la reconstrucción del municipio.

En una audiencia pública que duró más de 6 horas, afirmaron que el Gobierno Nacional no está cumpliendo los temas de viviendas, no se están pagando a arrendatarios ni construyendo las casas nuevas, ni siquiera se han conseguido los nuevos lotes para los proyectos para los damnificados.

Líderes afirmaron que no se están construyendo los colegios, no se han entregado los uniformes, no avanza la adecuación de las vías que fueron destruidas, tampoco temas de infraestructura como la plaza de mercado nueva.

Entre los representantes de la comunidad estuvo el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, quien manifestó que, “Mocoa se ha vuelto un nicho de mayor violencia. Además 7 invasiones se han producido en estos últimos 100 días”.

Aseguró que “la entrega de viviendas está demasiado lenta”, más aún cuando se prevén hasta junio del otro año 300 viviendas, cuando se habían proyectado 2.500 casas para los damnificados.

Desde el Gobierno Nacional, el Gabinete en pleno representado por ministros y viceministros, insistieron a la población en que Mocoa, “no se reconstruirá de un día para otro”, sin embargo, escucharon las inconformidades y se hicieron nuevos compromisos.

Entre ellos, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, afirmó que se buscarán 17 hectáreas para la construcción de los proyectos de infraestructura necesarios, se trabajará en bajar la cuota de arrendamiento, se iniciarán en firme obras en 2 meses, así como se garantizó que habrá agua potable en un mes para toda Mocoa.

Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, dijo que se adjudicó el contrato y se entregarán esta misma semana más de 2.518 uniformes, se entregarán más de 5.000 computadores nuevos antes del mes de noviembre, se condonará la deuda del Icetex por un año para más de 2.600 beneficiarios, se gestiona la construcción de un colegio nuevo por más de 8.500 millones de pesos, entre otra infraestructura.

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, confirmó que se aprobaron $4.000 millones de pesos que serán girados para maquinaria amarilla, al igual que este mismo año se terminará obras priorizadas en materia de vías y puentes que fueron afectados por la avalancha.

El director de Planeación Nacional, Luís Fernando Mejía, anunció que se trabaja en un Conpes por más de $ 400 mil millones de pesos.

El director de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, dijo que se entregará un subsidio alimentario diario a quienes continúan en arrendamiento, mientras que confirmó que solo se desmontará el albergue de El Pepino, hasta que se garantice salida segura de las familias.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que Putumayo tendrá $12.000 millones en vivienda rural adicional, así como la próxima semana se girarán $1.000 millones de pesos para comunidades indígenas.

Se prorrogará por 3 meses más el pago de la deuda con el Banco Agrario y se buscará que el plazo se extienda hasta diciembre. Para finales de julio estará además la Plaza de Mercado Temporal.

El ministro de Defensa, gerente de la reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, confirmó que mientras los predios de las nuevas instalaciones se vienen gestionando y deberá quedar lista la nueva sede este mismo año. También se comprometió con los recursos para nueva infraestructura hospitalaria.

Así mismo aseguró que en Consejo de Ministros se realizará la aprobación del Conpes, para un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitirá garantizar toda la financiación de los proyectos para la reconstrucción de Mocoa.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió que se viene presentando desinformación entre la comunidad, incluyendo irregularidades en la adquisición del lote para los proyectos de vivienda, así como se ha dicho sobre un bloqueo al transporte de petróleo, o rumores sobre un interés del Gobierno en reducir la cifra de las personas que están desaparecidas en Mocoa.

Aseguró que es producto del temor en la comunidad, por lo que pidió acabar con las especulaciones y basarse en los hechos, que se vienen registrando además en los compromisos que está firmando públicamente el Gobierno Nacional.