Inició audiencia de conciliación entre fiscal Martínez y Jorge Robledo por caso Odebrecht

En la Corte Suprema de Justicia se adelanta la audiencia de conciliación entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y el senador Jorge Robledo quienes se encuentran involucrados en un proceso por los delitos de injuria y calumnia.

El fiscal Martínez interpuso la respectiva denuncia en contra del congresista por los señalamientos que hizo en su contra sobre que había favorecido, supuestamente, a la empresa brasilera cuando era ministro de la Presidencia y abogado independiente.

Por su parte el senador Robledo a su llegada al Alto Tribunal indicó que se mantenía en sus afirmaciones, que no se iba a retractar de lo dicho porque contaba con las pruebas del caso. "No he injuriado ni calumniado a nadie", sostuvo Robledo.