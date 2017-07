La pelea de esposos que destapó la corrupción en la justicia del Meta

Smith Bayardo Parra y Marbely Sofía Jiménez, estuvieron casados y condenados por el homicidio de un empresario y su hijo, pero en prisión se separaron y cada uno empezó a contar su versión de un proceso judicial que, según la Fiscalía, estaba garantizado a favor de los detenidos con la ayuda de los magistrados del Meta.

Los investigadores que tienen por encargo develar la corrupción en la justicia del Llano, cuentan con declaraciones de los ahora ex esposos y que dibujan como se negociaban las decisiones judiciales.

“Yo no puedo ser tan específica porque reitero esta manifestación me la hizo el señor Bayardo telefónicamente, pero me lo manifiesta y me lo hace saber, que en el Tribunal todo está cuadrado, todo está negociado esos fueron los términos que el utilizó”, dijo Marbely Sofía Jiménez en una declaración a propósito de la investigación contra los magistrados Fausto Rubén Díaz, Joel Darío Trejos y Alcibíades Vargas Bautista.

Tanto Smith como Marbely, según su dicho en la Fiscalía, pagaron a los magistrados para que la condena en su contra fuera revocada por el Tribunal del Meta. Lo hicieron en varios contados que arrancaron en $150 millones, así reza una declaración de Smith el pasado 7 de julio de 2017.

“Me pedía $1.000 millones y me manda decir que cuando saque el proyecto y estén las dos firmas de los magistrados Fausto y Joel, de $500 millones y que cuando el saque el proyecto de la exoneración y ponga la firma de él, los otros $500”.

El problema es que después de pagar y esperar más de tres años los dos condenados se cansaron de no tener respuesta y la verdad empezó a salir. Smith Bayardo le reveló a la Fiscalía como llegaron a los magistrados.

“Desde el año 2012 el doctor Juan José Velásquez Flores nos puso en contacto a mí y en ese entonces a mi esposa con los magistrados Alcibíades Vargas, Joel Darío Trejos y Fausto Díaz, pero para llegar a ellos se ofreció el abogado Alejandro Carmona”.

En su declaración los dos condenados aseguraron que después de un tiempo las excusas de los magistrados se volvieron recurrentes, para la Fiscalía la estrategia de los magistrados era dejar vencer los términos y otorgar la libertad.

“Yo le digo, si no hacen esas capturas, nosotros estaríamos libres, sino que eso les generó mucha presión a los magistrados, para que después nos confirmara la condena y después de tantos años, con tantas reuniones para perder la plata… cuando yo me entero y yo dije eran unas ratas”.

Las declaraciones de la pareja serán expuestas por la Fiscalía este martes para la solicitud de medida de aseguramiento contra los magistrados.