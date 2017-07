Consejo de Estado rechazó demanda que pedía declarar nula la elección del presidente Juan Manuel Santos

El magistrado Alberto Yepes rechazó la demanda presentada por Carlos Obedies Ibarra, quien pedía que se declararan nulos los actos de elección de Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras para los períodos 2010-2014 y 2014-2018.

El demandante, Obedies Ibarra, argumentó en su escrito que las elecciones debían declararse nulas porque las campañas electorales tuvieron, supuestamente, financiamiento de dineros provenientes de una empresa privada extranjera -Odebrecht-, aun cuando la Constitución Política prohíbe recibir ese tipo de recursos.

El magistrado consideró que no se cumplieron los requisitos mínimos legales y que “en el presente evento, el demandante no allegó los actos de elección por lo que no es posible establecer su fecha; no obstante, tratándose de elecciones de los años 2010 y 2014, se hace evidente que frente al asunto ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción electoral”.

Además, Yepes consideró que “toda vez que la demanda se presentó el 4 de julio de 2017, esto es, más de 7 y 3 años después, respectivamente. Término que se encuentra ampliamente vencido”.