Gobierno salvadoreño dice que ley de prevención violencia no censura a prensa

La propuesta de Ley del Sistema Nacional de Prevención de Violencia presentada en el Congreso no pretende "amordazar" o censurar a la prensa, sino garantizar que emitan información a la población basado en "criterios éticos", dijo hoy el portavoz del Gobierno de El Salvador, Eugenio Chicas.

El pasado junio el Ejecutivo, a través del Viceministerio de Prevención Social, presentó a la Asamblea Legislativa dicha propuesta de ley con el fin de "procurar el pleno goce de la seguridad ciudadana a través de un abordaje integral de la violencia como fenómeno multicausal".

El artículo 30 de la propuesta establece que "los medios de comunicación deberán contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz en la población, procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos, para no afectar la salud mental de la población".

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo explicó que lo que se pretende, fundamentalmente, es que los medios de comunicación, desde su ejercicio periodístico, investiguen, analicen e informen a la población sobre el problema de la violencia atendiendo al marco ético que rige su profesión.

"No se trata de limitar el enfoque sobre la vorágine de criminalidad que vive el país, eso todo medio debe de informarlo, de lo que estamos hablando es de la guerra psicológica que se impone a la población cuando, de manera poco profesional, se lucen imágenes grotescas de violencia", dijo Chicas durante una entrevista en el canal estatal.

Señaló que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén es "firme" en su criterio de respetar las libertades de prensa, de información y de expresión.

"El Gobierno tiene suficientes credenciales para demostrar que no hemos tenido ninguna política de mordaza, que no hemos tenido limitado a ningún medio de comunicación y que no tenemos planes para hacerlo", agregó.