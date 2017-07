Evo Morales insiste a sus bases en que no cultiven coca en parques naturales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió hoy en reclamar a sus bases campesinas no sembrar nuevos cultivos de hojas de coca en los parques naturales y les advirtió con que, de hacerlo, tendrán problema con él en persona.

"Aunque se enojen, aunque me cuestionen, no vamos a permitir nuevos cultivos de coca en los parques, en el parque Carrasco, en el Isiboro Sécure o en el Amboró, no vamos a permitir. Van a tener problemas conmigo", advirtió Morales a los agricultores.

Morales lanzó el mensaje en un discurso en la zona cocalera de Cochabamba (centro), donde están sus bases sindicales, de las que sigue siendo dirigente, pese a su condición de mandatario.

Autoridades del Ministerio de Gobierno, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y varios medios debían haber sobrevolado hoy la zona del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis, centro) para verificar la destrucción de cocales destinados al narcotráfico.

Sin embargo, la visita se aplazó debido a los problemas de clima, dijo a Efe una fuente del Viceministerio de Sustancias Controladas.

La Fuerza de Tarea Conjunta erradicará los cocales que se han detectado en esa zona, donde se calculan de 80 a 100 hectáreas ilegales de esa planta que sirve como materia prima de la cocaína.

La UNODC presentará mañana el informe "Monitoreo de Cultivos de Coca 2016" sobre el volumen de plantaciones existentes en Bolivia.

Las hojas de coca en la nación andina tienen usos legales para actividades culturales, tradicionales, medicinales y pequeñas industrias con los derivados de la planta, pero una parte grande de sus cultivos es desviada a la producción de cocaína.