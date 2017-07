El vicepresidente de Ecuador rinde versión en investigaciones de Fiscalía

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, acudió hoy a rendir una versión en la Fiscalía como parte de las investigaciones que la entidad conduce en torno al llamado caso Caminosca, en el que indaga presuntos actos de corrupción.

La declaración se realizo dentro de las investigaciones que el propio Glas solicitó a la Fiscalía, en mayo de este año, a partir de publicaciones de prensa que -"sin pruebas y en base a documentos mutilados"- intentan inculpar a funcionarios gubernamentales en presuntos actos de corrupción relacionados con Caminosca, señala la Vicepresidencia en un comunicado.

Tras rendir su versión, Glas reiteró hoy que la publicación de esa información buscaba afectar "el proceso electoral y la honra de las personas".

Recordó que tras la primera vuelta acudió a la Fiscalía para pedir que "comiencen todas las investigaciones y poder determinar cuál era la fuente de esta información de una supuesta red de pagos ilícitos, relacionada con una empresa fiscalizadora ecuatoriana que estaba siendo adquirida por una empresa internacional".

El segundo mandatario reiteró que los documentos presentados como pruebas en el caso, por parte de asambleístas de oposición, han sido mutilados.

La declaración la rindió el mismo día en que el Consejo Administrativo de la Legislatura estudia el pedido de juicio político presentado por la oposición contra Glas por considerarlo responsable político de casos de corrupción en sectores estratégicos del país.

Sobre ese tema, Glas dijo que las supuestas pruebas presentadas por la oposición para el juicio político "dan lástima", pues se trata de "recortes de periódicos, juicios de terceros, recortes de vídeo".

"Ya estamos llegando a un nivel de show mediático político por determinados actores de oposición", indicó.

Recalcó que la oposición no ha "podido presentar ni media prueba partida por la mitad porque no la tienen, sencillamente porque no existe", puntualizó.

Varios simpatizantes de Glas estuvieron en los exteriores de la Fiscalía para apoyarlo con banderas, camisetas y pancartas.