India rechaza firmar el tratado contra las armas nucleares

El Gobierno indio afirmó hoy que no firmará el primer tratado global para prohibir las armas nucleares, aprobado hace diez días por 122 países, por considerar que no se traduce en el derecho internacional consuetudinario.

"La India no puede ser parte del tratado y no deberá estar sujeto a ninguna de las obligaciones que pudiesen resultar de él. La India cree que este tratado no constituye ni contribuye de forma alguna al desarrollo de ningún derecho consuetudinario internacional", sentenció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Gopal Baglay.

El derecho consuetudinario establece que una norma debe ser cumplida aunque no esté refrendada en ninguna ley porque con el tiempo se ha convertido en una costumbre aplicarla.

En lugar del tratado de prohibición, el portavoz abogó por adoptar un proceso gradual de desarme que esté amparado por un marco "no discriminatorio", de acuerdo con un comunicado de su departamento.

"La India apoya el inicio de negociaciones sobre una Convención de Armas Nucleares extensa durante la Conferencia de Desarme, que es el único foro multilateral del mundo para el desarme nuclear que trabaja en base al consenso", dice la nota.

El país no participó en las negociaciones que llevaron a la aprobación del tratado el 7 de julio en Naciones Unidas y que también fue boicoteado por el resto de potencias nucleares.

En el tratado, los firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.

En septiembre próximo se abrirá a la firma de los Estados miembros y entrará en vigor una vez que 50 países completen su proceso de ratificación.

La India mantiene desde hace años una carrera armamentística con su vecino Pakistán, que posee armas nucleares y también se abstuvo de firmar el tratado, y disputa varios territorios con China.