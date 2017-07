Francia garantiza a Malabo inmunidad de su embajada ante el caso "Teodorín"

Francia ha garantizado la inviolabilidad de la embajada de Guinea Ecuatorial en París ante una eventual sentencia condenatoria de su vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, "Teodorín", que fue juzgado por blanqueo, indicó hoy la legación diplomática ecuatoguineana.

En una carta recibida hoy por la embajada del país africano, el Ministerio francés de Exteriores subraya que la petición de la Fiscalía del Tribunal Correccional de París, que reclamó condenar a "Teodorín", no es una decisión judicial y que la sentencia que se dicte el 27 de octubre podrá recurrirse, lo que suspenderá la ejecución.

El embajador, Miguel Oyono Ndong, señaló a Efe que constata un cambio de actitud en el Ejecutivo de Emmanuel Macron respecto al anterior Gobierno del expresidente socialista François Hollande, que en sus comunicaciones bilaterales sobre este contencioso se limitó a señalar que no interfería en los asuntos judiciales.

En el proceso contra el hijo del presidente y "número dos" del régimen por blanqueo, la Fiscalía pidió el pasado día 5 tres años de cárcel, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de los bienes adquiridos en Francia, supuestamente con prácticas corruptas en su país.

Estos están valorados actualmente en más de 150 millones de euros e incluyen la embajada, un palacete en una de las zonas más exclusivas de París que fue comprado como propiedad privada por "Teodorín" en 2004 a través de cinco sociedades.

Tras las denuncias de varias ONG en su contra, lo vendió en 2011 al Estado ecuatoguineano, que hizo de él su legación diplomática.

Oyono Ndong insistió en considerar "político" el juicio y en que el tribunal no tenía legitimidad para juzgar al mandatario por su inmunidad diplomática -que Francia no ha reconocido- y porque las actividades que estuvieron en el origen del supuesto blanqueo no son delito en Guinea Ecuatorial.

Por eso, advirtió de que considerarán "ilegal" una eventual sentencia en su contra y reiteró que el caso debe resolverse en la Corte Internacional de La Haya, ante la que presentarán el próximo día 30 una respuesta a las conclusiones que Francia formalizó a comienzos de mes.

Guinea Ecuatorial propuso a Francia solucionar este contencioso con un proceso de conciliación como en EEUU, donde un acuerdo financiero evitó un juicio contra Obiang hijo también por blanqueo, pero París lo excluyó.