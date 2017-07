Maduro pide a Rajoy que saque "sus narices de Venezuela"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió hoy al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que "saque sus narices de Venezuela", en la primera intervención pública que hace el mandatario chavista después de la consulta opositora contra el proceso constituyente que él mismo promueve.

"No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña (...) No me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela", instó Maduro a Rajoy desde el palacio presidencial de Miraflores, después de que el dirigente español pidiera elecciones en el país caribeño en varias ocasiones.

"Para Mariano Rajoy sí es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido (...) de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus", añadió, en referencia a la consulta opositora convocada sin reconocimiento del Gobierno venezolano.

El gobernante venezolano se dirige una vez más a Rajoy el mismo día en el que lo hace la Unión Europea (UE) que se manifestó sobre el resultado de la consulta de ayer en el país suramericano que a su juicio "muestra que hay una voluntad del pueblo de Venezuela de tener una solución urgente pacífica a sus dificultades".

A través de su alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, la UE instó a Maduro, a "suspender" el proceso para una Asamblea Constituyente y advirtió de que "todas las opciones", incluidas las sanciones, están sobre la mesa.

"¿Sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy entonces, que el intento de Cataluña de hacer una jornada democrática para un referéndum consultivo es ilegal?", dijo Maduro, contra cuyo plan de elegir el 30 de julio una Asamblea Constituyente se pronunciaron ayer más de 6 millones de ciudadanos, según datos de la oposición.

"Bastante es lo que tienes de peso en la crisis social, económica, en la tragedia que vive España, la familia española humilde, la tragedia que vive, de desempleo, de desengaño, pobreza creciente", concluyó su mensaje a Rajoy.