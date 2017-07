Bella Thorne confiesa que no mantuvo una relación con Scott Disick

Pese a que las imágenes en las que Scott Disick y Bella Thorne se dedicaban arrumacos en la piscina de una villa en Cannes el pasado mayo parecían hablar por sí solas, la joven actriz siempre insistió en que entre el ex de Kourtney Kardashian y ella no había nada más que una bonita amistad. Ahora, la pelirroja ha ido un paso más allá, dando detalles íntimos de sus vacaciones juntos en el sur de Francia para defender su versión de los hechos.

"Nunca estuve con él de manera sexual", ha confesado a su paso por el programa de radio 'The Jenny McCarthy Show'.

Gracias a su larga carrera en el mundo del entretenimiento -lleva actuando desde los 6 años y ha sido chica Disney-, la también cantante mantiene relación con la familia Kardashian, en especial con Kendall y Kylie -hermanastras de Kourtney-, quienes no parecen haberse tomado a mal el breve romance de Bella con su ex cuñado.

"Me llevo muy bien con Kylie y Kendall; Kylie y yo fuimos muy amigas. Por lo que yo sé, no les importó nada de todo esto, no he tenido ningún problema con ellas", ha relatado a la presentadora.

La artista de 19 años ha reflexionado también sobre el conocido programa 'Keeping Up with the Kardashians' para dejar entrever que el Scott que ella conoce no se parece en nada al personaje que se ve en la pequeña pantalla.

"En cualquier reality show, siempre se busca el drama. Quieren cosas que vendan. Nunca había visto 'Keeping Up with the Kardashians', creo que había visto un episodio cuando empecé a hablar con Scott. Y la gente me empezó a decir: 'Tienes que ver realmente quién es él...'. Y cuando lo vi, no pude evitar pensar que es una pena que siempre haya alguien que la gente va a criticar, siempre hay ese 'personaje'", ha comentado en el espacio radiofónico.