Justin Bieber sorprende a los pacientes de un hospital infantil en California

El canadiense ha visitado un centro pediátrico donde ha tenido la oportunidad de conversar con varios jóvenes que actualmente están recibiendo tratamiento médico.

En los últimos años, el cantante Justin Bieber ha protagonizado varios encontronazos con la justicia e incluso con algunos de sus seguidores, uno de los más sonados cuando golpeó a un fan a la entrada de su último concierto en Barcelona. Sin embargo, a lo largo de su carrera, el canadiense también ha sabido devolverle con creces a sus admiradores el apoyo que le han brindado desde que saltara a la fama en 2009 a través de los vídeos que publicaba en YouTube.

Este lunes, el artista demostró nuevamente su buen corazón al visitar a los jóvenes que actualmente se encuentran ingresados en el centro hospitalario infantil Children's Hospital of Orange County, al sur de California. A su paso por la clínica pediátrica, Justin tuvo la oportunidad de conocer y conversar con varios pacientes, así como agradecerles su incansable trabajo a los miembros de la plantilla de médicos y enfermeros.

Una de las pequeñas a quien más feliz hizo la visita sorpresa del intérprete fue a Victoria Runner, que no pudo contener las lágrimas al ver cómo uno de sus grandes ídolos entraba sin previo aviso por la puerta de su habitación. Su madre Brandie echó mano de la esfera virtual para compartir con el mundo ese especial encuentro que a buen seguro ni ella ni su hija olvidarán jamás.

"Pues... Nuestra enfermera ha venido y le ha preguntado a Victoria si esperaba a un visitante. Le hemos dicho que no. Entonces le ha preguntado si le gusta 'X' persona. Y ella ha respondido que sí. La enfermera ha dejado la habitación. Hemos hablado sobre si se trataba o no de una broma. Le he dicho que los famosos vienen a visitar muy a menudo a niños enfermos en hospitales infantiles. Y entonces esa persona entra y se presenta a Victoria y nosotros nos quedamos estupefactas. La sonrisa de Victoria ha sido enorme. Hemos rezado juntos. Entonces, ¿sabes quién ha venido a visitarla? Justin Bieber", reza el texto que la feliz madre compartió en Instagram junto a una fotografía de su hija y la estrella de la música.

En otra publicación, Brandie describe el gesto de Justin para con sus seguidores como "una bendición" que no hace más que demostrar el "gran corazón" que tiene. En esa misma línea se pronunció también a través de la citada red social una de las jóvenes enfermas del centro, Brittney Cruz, quien recordará siempre su conversación con el artista de 'Love Yourself' porque le permitió comprobar su lado más humano que a veces queda oculto por su inmensa fama.

"Hoy he tenido una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida, poder abrir mi corazón, compartir sonrisas, abrazos, pero sobre todo rezar junto a @Justin Bieber. Esta es la faceta que el mundo se merece ver de él: su alma y esa personalidad tan bonita que ya han quedado grabadas para siempre en mi corazón. ¡Dios es bueno! Gracias otra vez a @Justin Bieber y a la mejor especialista de @CHOC Children's Chloe por darme esta experiencia inolvidable", compartió Brittney junto a un divertido 'selfie' de los dos.