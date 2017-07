Exnovia de Gerard Piqué habla sobre el futbolista

Nunca ha quedado del todo claro cómo se produjo exactamente la secuencia de hechos entre el momento en que Shakira y Gerard Piqué se conocieron rodando el videoclip del tema 'Waka waka' para el Mundial de 2010, cuando ambos aún tenían otras parejas, y el inicio de su propia relación sentimental.

Desde 2009, el futbolista catalán mantenía un noviazgo con la joven Nuria Tomás, quien él mismo aseguraba que le acompañaría a Sudáfrica antes del inicio del evento deportivo que cambió su vida. Sin embargo, ese mismo verano comenzaron a circular rumores acerca de que entre la colombiana y el defensa catalán había surgido algo más que una bonita amistad, que parecieron disiparse temporalmente cuando Piqué y su entonces aún novia oficial fueron fotografiados juntos en las islas griegas ese agosto. Pero apenas unos meses después, en enero de 2011, Shakira anunciaba el final de su unión profesional y personal con Antonio De la Rúa para que ella y el ahora padre de sus dos hijos comenzaran a vivir abiertamente su amor.

Aunque la expareja de Piqué nunca se pronunció abiertamente sobre su ruptura, la impresión general era que ella había sido -junto con De La Rúa- la gran víctima de toda aquella situación, pero la principal interesada parece tener una opinión diferente. La actriz ha hablado ahora por primera vez del futbolista para dejar claro que, si en algún momento existió algún tipo de tensión o rencor entre ellos, hace ya mucho tiempo que se disipó.

"Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor", ha asegurado Nuria en una entrevista a La Vanguardia, en la que ha dado a entender que tampoco siente ningún resentimiento hacia la estrella de la música al responder con buen humor y sin titubear a la cuestión de si bailaba los temas de Shakira: "¡Claro que sí!".

Nuria, que actualmente continúa trabajando para labrarse una carrera en el mundo de la interpretación, siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad, tanto durante el tiempo que compartió con Piqué como en los meses que duró su relación posterior con el piloto Jorge Lorenzo, que llegó a su fin el año pasado.

"Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos", ha aclarado.