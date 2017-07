¿Ha confirmado Cristiano Ronaldo el supuesto embarazo de Georgina Rodríguez?

El futbolista Cristiano Ronaldo se convirtió ayer lunes en la estrella más brillante de la noche ibicenca al aparecer impecablemente vestido a las puertas del exclusivo restaurante Zela, donde le esperaba el dueño del establecimiento, el empresario Abel Matutes Junior, para disfrutar de una suculenta cena al tiempo que conversaban sobre los últimos preparativos de los negocios que van a emprender juntos.

Sin embargo, la expectación que han generado los futuros proyectos empresariales del delantero del Real Madrid en la isla ha quedado rápidamente en un segundo plano como consecuencia de las jugosas declaraciones que el deportista concedió en medio de la velada, donde había instalada una zona VIP en la que se dieron cita varios medios de comunicación.

En primer lugar, Cristiano no tuvo reparo alguno a la hora de expresarse sobre la felicidad que le ha brindado la llegada hace un mes de sus mellizos, Eva y Mateo -a los que ha tenido por medio de la técnica de la gestación subrogada-, ofreciendo respuestas concisas pero reveladoras sobre la nueva etapa familiar que vive.

"Son preciosos, estoy encantado", aseguró al diario El Mundo sobre sus retoños antes de confesar que, sin embargo, el cambio de pañales no se encuentra entre sus principales habilidades: "No se me da muy bien, pero lo intento".

Lo más llamativo de su encuentro con la prensa, no obstante, fue la aparente confirmación de que su actual pareja, la modelo de 22 años Georgina Rodríguez, podría estar embarazada del que sería el cuarto retoño del actual balón de oro de la FIFA. Pese a que se desconoce a ciencia cierta si el portugués pudo oír correctamente la pregunta que al respecto le formuló el mismo medio, su contestación fue, al igual que las anteriores, breve pero rotunda: "Sí, mucho", afirmó ante la cuestión de si estaba emocionado ante la próxima llegada de su supuesto hijo con la maniquí.

Fuera plenamente consciente o no del titular que acababa de ofrecer, lo cierto es que Cristiano Ronaldo no ha vuelto a hacer mención del asunto y, de hecho, en sus redes sociales se ha limitado a publicar una foto que le retrata junto a su anfitrión y nuevo socio comercial en el exclusivo evento de anoche, animando además a sus seguidores a estar muy atentos a las novedades que sobre este proyecto anunciará próximamente.

"Hablando de negocios en mi restaurante favorito 'TATEL Ibiza' [cadena de establecimientos al que pertenece 'Zela']. Pronto llegarán grandes noticias", explicó en el mensaje que acompaña la fotografía.

Las especulaciones sobre la supuesta primera maternidad de Georgina surgieron a raíz de una misteriosa imagen que el afamado deportista compartió en la esfera virtual poco después de que terminara la temporada. Aunque en principio tan idílica estampa no parecía contener nada llamativo, los internautas se percataron rápidamente de que Cristiano tenía su mano posada sobre el vientre de su chica, que daba la impresión de estar ligeramente hinchado. Las posteriores imágenes que de ella han venido captando los paparazzi, sobre todo aquellas en las que aparecía en bikini durante sus vacaciones en la isla, no han hecho otra cosa que intensificar los rumores de embarazo.