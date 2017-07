La Tate exhibirá las obras de impresionistas franceses durante el exilio

La Tate Britain de Londres exhibirá por primera vez el próximo noviembre obras de impresionistas franceses como Monet, Pissarro o Tissot, durante su exilio en Londres tras la devastación de Francia en la guerra franco-prusiana en la década de 1870.

La exposición, titulada "Impresionistas en Londres, artistas franceses en el exilio (1870-1904)", es la más grande en Europa desde 1973 y estará en el museo londinense desde el 2 de noviembre de 2017 hasta el 28 de abril de 2018.

El director del Tate Britain, Alex Farquharson, explicó hoy en un encuentro con la prensa que la exposición "mostrará más de 100 obras de colecciones públicas y privadas de diferentes partes del mundo" y que, por lo tanto, es "un gran ejemplo de cómo el arte en Reino Unido formó parte de la historia internacional".

"La exhibición es el trabajo de la comunidad de artistas refugiados en Londres y muestra la cultura británica y la vida social desde los ojos de los pintores franceses", añadió Farquharson.

La misión de esta muestra impresionista es exhibir por primera vez un conjunto de pinturas que representan la conexión entre los artistas británicos y franceses y cómo estos se mezclaron con la cultura y la tradición en el Reino Unido, mientras Francia vivía uno de los periodos más traumáticos de su historia.

La experiencias de artistas franceses en Londres y las amistades que hicieron en la capital británica, influyeron en su carrera y en la historia del arte, lo que hizo que obras como la serie de "Houses of Parliament", de Claude Monet, o "Charing Cross Bridge", de Camille Pissarro, se convirtieran en pinturas muy reconocidas.

Según la comisaria de la muestra, Caroline Corbeau-Parsons, la Tate acogerá "por primera vez el trabajo de un grupo de artistas que voluntariamente en el exilio o no, convivieron juntos" y se influyeron unos a otros "trazando un mapa de conexiones entre artistas que patrocinaron este arte cuando llegaron a Reino Unido".

La exposición contará con un apartado especial para el río Támesis, donde destacarán las seis famosas pinturas de Claude Monet del Palacio de Westminster (sede del Parlamento), todas ellas desde el mismo punto de vista pero en diferentes variedades cromáticas, y en las que el francés trabajó hasta 1904.

"El Parlamento británico empezó a estar durante esta época asociado a la niebla y comenzó a ser muy importante para los artistas franceses", recalcó Corbeau-Parsons, que añadió que precisamente para Monet "siempre fue imposible pintar Londres igual porque consideraba que siempre tenía un color diferente".

También estarán por primera vez en la Tate, grandes obras en acuarela de James Tissot como "The Wounded Soldier" (El soldado herido), que muestra a un hombre malherido en lo se cree que es un hospital improvisado en el teatro La Comédie- Française, o "The Execution of Communards" (Ejecución de los comuneros) que representa la ejecución de un grupo de personas durante la Comuna de París.