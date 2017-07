Los 5,2 millones de nuevos suscriptores de Netflix impulsan su valor en Bolsa

Netflix sumó 5,2 millones de nuevos suscriptores en el último trimestre, hasta alcanzar los 104 millones, según los resultados que anunció hoy la firma y que impulsaron en torno al 10,7 % su valor en las operaciones electrónicas de Wall Street.

En una carta a sus accionistas, Netflix atribuyó a su "genial contenido" de vídeo en streaming el crecimiento mayor "de lo esperado" de su número de suscriptores, que en los últimos tres meses ha pasado de 99 millones a 104.

"También hemos cruzado la meta simbólica de los 100 millones de miembros, y más internacionales que domésticos. Ha sido un buen trimestre", añadieron los responsables de la tecnológica en el documento.

Netflix, que había previsto sumar 3,2 millones de suscriptores nuevos frente a los 5,2 conseguidos, dijo que 1,1 millones fueron usuarios estadounidenses, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2011, hace seis años.

En cuanto a los miembros internacionales de su servicio de streaming, la compañía radicada en Los Gatos (California) señaló que representan ya más de la mitad (50,1 %) del total de suscriptores.

Al cierre de la Bolsa este lunes, las acciones de Netflix estaban en 171,60 (+0,36 %), pero tras el anuncio de sus resultados las operaciones electrónicas posteriores auparon este valor hasta unos 178 dólares (+10,7 %).

Desde su última presentación de resultados, Netflix ha lanzado las últimas temporadas de las series "House of Cards" y "Orange is the New Black". En los últimos premios Emmy, sus producciones originales obtuvieron 91 nominaciones.

El beneficio neto de la tecnológica fue de 65,60 millones, o 0,15 por acción, por encima de los 40,76 millones (0,9 céntimos) del mismo período del año pasado. En cuanto a los ingresos, alcanzaron 2.790 millones y también superaron a los de su segundo trimestre en 2016, que fueron de 2.110 millones.

En el conjunto del semestre, el beneficio neto de Netflix ascendió a 243.822 millones de dólares, más del triple de los 68.413 millones que logró en el mismo período de 2016. Los ingresos, por otra parte, fueron de 5.400 millones, un poco más que los 4.062 del primer semestre de 2016.

