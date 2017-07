Prometo entregarme al 100%: Edwin Cardona sobre su llegada a Boca

El futbolista colombiano Edwin Cardona llegó a Argentina para ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Boca Juniors. El futbolista, procedente de los Rayados de Monterrey, equipo mexicano, no ocultó su felicidad por hacer parte del que será su nuevo equipo.

"Prometo entregarme al 100% a Boca Juniors. Lo voy a dejar todo para que el equipo siempre esté en los mejores puestos y pueda ganar títulos", señaló Cardona luego de presentar sus exámenes médicos.

Sobre su estado físico, tema que también ha sido trabajado por los medios argentinos, el volante aseguró que está en óptimas condiciones. "Llego bien. Vengo de solo una semana de vacaciones. Entrené igual con Monterrey porque tenía contrato vigente".

Edwin Cardona será el jugador número 16 en vestir la camiseta de Boca Juniors, que actualmente cuenta con tres jugadores nacionales. "Todos los colombianos que han venido acá han dejado algo importante y no puedo ser la excepción".

"Es un reto importante y complicado para mí, pero quiero asumirlo; quiero entregarle más títulos a Boca", continuó.

Finalmente, tras su llegada a Buenos Aires, Cardona hizo caso omiso a las comparaciones que han hecho sobre su estilo de juego con Juan Román Riquelme, ídolo del equipo 'Xeneize'. "No me pueden comparar con él, con todo lo que ganó para Boca, aunque me halaga la comparación".