Contador: "Yo no dispongo de la libertad de otros"

Sur-Isère (Francia), 18 jul (EFE).- El español Alberto Contador (Trek) dijo al término de la decimosexta etapa que probará en la de este miércoles, que incluye el Galibier, pero dejó claro que no goza "de la libertad de otros".

El hecho de haber perdido hoy 1.30 minutos en meta respecto a los favoritos podría ser un factor que reduzca el control sobre el madrileño en la primera jornada alpina.

"No sé si el hecho de perder más de un minuto trastoca los planes previstos, dependerá de las piernas y de los rivales, pero está claro que no gozo de la libertad de otros. A ver qué puedo hacer", dijo.

Contador quedó cortado a 15 kilómetros de meta cuando los abanicos rompieron el pelotón.

"Me hubiera gustado estar delante, pero se han complicado las cosas. Hemos perdido a Pantano y quedaron descolgados Markel Irízar y Gogl. El final ha sido complicado, estábamos delante pero hubo un frenazo que casi me hizo parar y ya se estiró el grupo, de manera que se fueron y no pude conectar", explicó.

Sobre su futuro en el Trek y sus proyectos para el calendario de 2018, Contador habló sobre la noticia en la que se comentaba que era su último Tour: "Se dicen cosas.... no hay nada cerrado, vemos posibilidades. Caben mil opciones, pero ahora es hablar por hablar, ya veremos, no hay nada cerrado".