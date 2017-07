Ancelotti advierte que James no tiene garantía de ser titular en el Bayern

El entrenador del Bayern Múnich, el italiano Carlo Ancelotti, advirtió que el colombiano James Rodríguez no tiene garantizada la titularidad en el equipo y que tendrá que ganarse la titularidad como todos los otros.

"No trajimos a James para reemplazar a nadie, sino para que hiciera el equipo mejor. Si merece jugar, jugará. Si no lo merece, estará en el banquillo. Naturalmente no hay para él ninguna garantía", dijo Ancelotti.

Ancelotti -que entrenó ya a James en el Real Madrid- fue clave en la llegada del colombiano al Bayern a quien muchos consideran como fichaje del técnico italiano.

Tras la llegada de James se había discutido mucho por el futuro de Thomas Müller, un jugador insignia del club, con quien probablemente el colombiano tendrá que disputarse un puesto en al formación titular.

Müller le restó importancia a ello y dijo que James "eleva la calidad de la plantilla" y aumenta las variantes que tiene Ancelotti en el centro del campo.

"El eleva nuestra calidad. Con él tenemos una opción más en los partidos importantes en el medio campo. Es un buen jugador y aumenta la competencia. El jefe tendrá que decidir quien juega, puede estar contento de tener las posibilidades que tiene", dijo Müller.