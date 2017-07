El ataque panameño en Copa Oro es la revelación de la Roja centroamericana

La Copa Oro y las eliminatorias mundialistas se juegan de forma paralela, pero el relevo generacional de Panamá está haciéndose escuchar más alto en el torneo regional, donde su desempeño quizás sea un augurio de la primera clasificación de Panamá a la máxima cita del fútbol mundial.

Panamá, 17 jul (EFE).- La Copa Oro y las eliminatorias mundialistas se juegan de forma paralela, pero el relevo generacional de Panamá está haciéndose escuchar más alto en el torneo regional, donde su desempeño quizás sea un augurio de la primera clasificación de Panamá a la máxima cita del fútbol mundial.

En Copa Oro, el equipo ha mostrado mucho más hambre de triunfo que el conjunto que ha presentado Hernán Dario "El Bolillo" Gómez en los seis partidos de la hexagonal final de Concacaf.

La ofensiva panameña se ha visto rejuvenecida con el trabajo de Ismael Díaz, Abdiel Arroyo y Gabriel Torres.

Torres, quien ya sabe lo que es estar entre los grandes artilleros del torneo al compartir el liderato de goleo en el 2013 con el estadounidense Chris Wondolowski, comanda la ofensiva del elenco panameño en esta Copa, con dos dianas en 252 minutos jugados. En las eliminatorias mundialistas "Gaby" tiene un gol en 385 minutos de juego.

Mientras que Arroyo, quien es poco usual en las eliminatorias hacia Rusia 2018, donde solo ha estado en 147 minutos sin probar el sabor del gol, en la Copa ya tiene un gol, en tan solo 123 minutos de juego.

Ismael Díaz es el más joven del grupo de artilleros panameños en la Copa, con 20 años de edad. Tiene un gol y ha jugado 144 minutos en Copa Oro, mientras que en las eliminatorias mundialista ha visto acción en solo 96 minutos, sin goles.

La delantera de Copa Oro ha lucido más efectiva que la de las eliminatorias, debido a que 3 de los cinco delanteros han marcado 4 de los seis goles que tiene el equipo en el torneo, mientras que el ataque del hexagonal final solo ha podido ver puerta en una ocasión, de los cuatro tantos que ha anotado la selección.

En la fase final de la eliminatorias de Concacaf, el único delantero que ha podido anotar ha sido Blas Pérez, quien marcó frente a Honduras el pasado mes de junio. Los otros tantos nacionales han sido de los defensas Fidel Escobar (1) y Román Torres (1), y del mediocampista Gabriel Gómez (1).

El exseleccionado nacional de fútbol de Panamá, Víctor René Mendieta, aseguró hoy a Acan-Efe que este es el momento para que los jóvenes asuman la responsabilidad de la selección, no solo en la Copa Oro, sino en las eliminatorias camino al Mundial de Rusia 2018.

"Estos jóvenes tienen la oportunidad de decirle al pueblo panameño y al técnico que están preparados para asumir la responsabilidad en la selección".

En está Copa Oro, otro que toca puerta para más minutos en partidos eliminatorios es volante Miguel Camargo, quien tiene un gol y una asistencia en la Copa.

Camargo, quien juega en el New York City del fútbol rentado de los Estados Unidos, tiene 50 minutos con el equipo que juega la hexagonal, donde no ha marcado goles. La última vez que jugó un duelo eliminatorio fue el siete de septiembre de 2016, en la derrota 3-1 frente a Costa Rica; mientras que en la Copa Oro el ex del Chorrillo F.C. ya suma 226 minutos.

El otro gol de Panamá en Copa Oro es de Michael Amir Murrillo, quien juega en New York Red Bulls de la MLS. El lateral derecho del elenco panameño en Copa Oro tampoco es uno de las habituales de "El Bolillo" en proceso eliminatorio.

Murillo solo ha jugado en tres partidos de las eliminatorias, con 195 minutos, mientras que en Copa Oro ha estado en campo en 270 minutos.

Esta frescura en la selección también le agrada a Mario Anthony "Chalate" Torres, exseleccionado y otrora jugador de clubes profesionales de Honduras, Guatemala e Irán, quien señaló que "el cambio generacional en el equipo es importante".

En esta Copa Oro también se rompió la barrera de los dos goles, en la victoria 3-0 sobre Martinica. En las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018, en la era de Hernán Darío Gómez, Panamá no ha marcado tres tantos en un partido.