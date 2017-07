Gobierno dice a HRW que el Acuerdo de Paz ya limita la participación política de las Farc

Frente a las preocupaciones que manifestó, Human Rights Watch (HRW), ante la Corte Constitucional sobre la aplicación de la Justicia Especial para la Paz, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en Caracol Radio envió un mensaje de tranquilidad al Alto Tribunal, a la ONG y a la comunidad internacional sobre el futuro de la aplicación del sistema.

Según explicó, "quienes se sometan a ese sistema tendrán la obligación de aportar verdad y de contribuir con la reparación y esa es una justicia transicional pensada en los derechos de las víctimas o pensada a partir de los derechos de las víctimas, de tal manera que no hay lugar a hablar de impunidad".

Señaló que no hay necesidad de limitar la participación política de las Farc, justamente porque al someterse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, garantiza el derecho de las victimas, "pero, por otra parte, lo que se busca es que en materia política quienes dijeron defender unas ideas en armas, ahora las puedan defender en democracia".

El Acuerdo Final de Paz estableció claramente que quienes se sometan a la justicia podrán aspirar a los cargos de elección popular, "es uno de los temas centrales".

"Nosotros creemos que la forma en que fue convenio el acuerdo de paz y la manera en que él mismo se ha implementado normativamente, de manera particular mediante el acto legislativo que le permite a las Farc convertirse en un partido político, con unas condiciones transitorias especiales para las dos próximas elecciones, es una norma que lo que hace es facilitar esa posibilidad", los su permitió acabar con el conflicto.

Para el Gobierno, "Human right watch puede tener toda la tranquilidad en el sentido en que de que el sistema no permite impunidad", y aseguró que es compatible la justicia con la participación política, porque aunque tenga un sistema de sanciones que no hacen parte del modelo ordinario, establece sanciones para que no haya impunidad.