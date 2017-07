Maduro pide a Rajoy que saque "sus narices de Venezuela"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió hoy al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que "saque sus narices de Venezuela", en la primera intervención pública que hace el mandatario chavista después de la consulta opositora contra el proceso constituyente que promueve el oficialismo.

"No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña (...). No me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela", le dijo Maduro a Rajoy desde un acto con simpatizantes chavistas desde el estado occidental de Barinas.

"Para Mariano Rajoy sí es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido (...) de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus", añadió en referencia a la consulta opositora convocada sin reconocimiento del Gobierno venezolano.