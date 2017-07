Denuncian violación a DDHH de haitianos en R.Dominicana durante repatriación

Al menos dos organizaciones denunciaron hoy la situación de violación de derechos humanos que aseguraron viven haitianos durante las repatriaciones "masivas" que realizan las autoridades dominicanas, en medio de denuncias de un ingreso inusual de nacionales de ese país a territorio nacional.

La denuncia fue realizada en rueda de prensa por el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (Odhgv) y la asociación Somos Estudiantes Haitianos en República Dominicana (Sehrd), quienes acusaron de esta situación a las Fuerzas de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (Ciutran).

El coordinador jurídico del Odhgv, Juan Alberto Francisco, explicó que han estado haciendo seguimiento a los arrestos que lleva va cabo el Ciutran en Santo Domingo, comprobando, afirmó, "que se viola la dignidad y los derechos humanos de los nacionales haitianos al subirlo a una cárcel móvil y dejarlos por horas amontonados en esta jaula para más tarde ser llevados a los centros de detenciones".

El Observatorio, aseguró Francisco, "ha contactado que muchos haitianos son arrestados aún teniendo sus documentos en orden y no obstante son apresados con la excusa de que ellos no saben sin esos documentos son falso o no".

Los representantes de ambas entidades solicitaron a las autoridades "frenar" lo que consideraron "una cacería humana" contra un grupo de inmigrantes "sin que existan motivaciones claras".

"Es preocupante ver que personas que se encuentran trabajando, en muchos casos agentes que actúan en nombre de la Dirección General de Migración, les despojan de sus mercancías y lo violentan para subirlo al camión", denunciaron.

Según informaron, recientemente varios ciudadanos haitianos fueron detenidos y apresados por agente del Ciutran, pese "a que tenían residencia y, en algunos casos, hasta cédula dominicana".

A la vez, afirmaron, que la noche del jueves pasado fue agredido y luego detenido Avenel Archelus, presidente de la Sehrd, a quien "oficiales golpearon causándole lesiones menores mientras este intentaba sacar el pasaporte".

Asimismo, criticaron que los inmigrantes que se acogieron al Plan Nacional de Regularización, puesto en marcha por el Gobierno entre 2014 y 2015, "han quedado indocumentados porque el Estado no ha presentado una política de renovación de los carnés vencidos, por lo que no es posible que se persiga a estos ciudadanos por una negligencia del Estado".

"Es preciso establecer que no estamos en contra de que el Estado implemente medidas para prohibir o proteger la entrada de migrantes a su territorio, pero esto no le da poder para violar los derechos humanos de ninguna persona sin importar sexo, raza, color o nacionalidad", afirmaron ambas entidades.

Las declaraciones de Odhgv y Sehrd se producen en momentos en que distintos sectores insisten en denunciar la supuesta entrada masiva de haitianos en el país y demandan acciones concretas por parte del Gobierno para enfrentar la situación.

El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, garantizó hace una semana la seguridad en la frontera con el vecino Haití.

De acuerdo con el ministro de Defensa, en lo que va de año las autoridades castrenses y migratorias han devuelto a Haití 140.171 indocumentados a través de los distintos puntos fronterizos.

Haití y República Dominicana comparten una frontera de casi 400 kilómetros donde son frecuentes las denuncias de tráfico de personas y contrabando de armas y animales.