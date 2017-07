UE restringe botes y motores fueraborda a Libia contra el tráfico de personas

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron hoy restringir la exportación de botes hinchables y motores fueraborda a Libia para ayudar a combatir el tráfico de inmigrantes en la ruta del Mediterráneo central.

Los Estados miembros contarán en adelante con una base legal para evitar la exportación o suministro de estos artículos cuando haya fundamentos razonables para creer que serán utilizados por traficantes de seres humanos, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

Las restricciones se aplicarán igualmente a este tipo de botes y motores que estén en tránsito por la UE hacia Libia, pero no afectarán a la exportación o venta de estos bienes para un "uso legítimo" de la población civil, como por ejemplo pescadores.

Además, en unas conclusiones aprobadas por los ministros, éstos reafirmaron su disposición a sancionar a quienes amenacen la paz, seguridad y estabilidad del país, incluidos aquellos que minen la transición política en Libia.

También dijeron estar dispuestos a actuar contra los responsables de graves abusos de los derechos humanos, y en ese contexto aseguraron que estudiarán la posibilidad de ampliar medidas restrictivas a los traficantes de seres humanos.

El Consejo acordó hoy asimismo ampliar hasta el 31 de diciembre de 2018 su misión EUBAM Libia, que proporciona asistencia a las autoridades libias para gestionar sus fronteras, así como en los ámbitos de cumplimiento de la ley y de justicia criminal.

Esa misión también trabajará en la planificación de una posible operación civil comunitaria para el refuerzo de instituciones en Libia y de asistencia en crisis.

Por otra parte, los ministros no llegaron hoy a renovar el mandato de la misión naval EUNavfor "Sofía", que opera en el Mediterráneo central contra las mafias migratorias y que se dedica además a formar a guardacostas libios y a ayudar a cumplir el embargo de armas decretado por la ONU a Libia.

El Consejo indicó en todo caso que la renovación de ese mandato, que expira a finales de julio, será decidida "pronto".

"No veo ningún problema particular con ningún país en particular sobre ese asunto", indicó hoy la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, preguntada por las reticencias de Italia a dar luz verde a la renovación de "Sofía".

Sobre el Consejo de hoy planearon las quejas planteadas por Italia sobre la operación de vigilancia fronteriza "Tritón", ligada a "Sofía", después de que Roma haya puesto en cuestión que todas las personas rescatadas deban ser dirigidas a su territorio.