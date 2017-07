Santos viajó a Cuba a buscar apoyo a misión regional para solucionar la crisis de Venezuela: Financial Times

El diario Financial Times asegura que le presidente Juan Manuel Santos viajó a Cuba con el propósito de convencer a Raúl Castro para que apoye una misión regional que pueda contribuir a superar la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela. El artículo afirma que los servicios de inteligencia de la isla son asesores cercanos del gobierno de Nicolás Maduro y podrían ser efectivos al recomendarle varias alternativas y detener el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.

Según el diario, la iniciativa está apoyada por México y Argentina, pero Santos es quien está haciendo la principal gestión porque conoce bien a Nicolás Maduro, a Raúl Castro y a Donald Trump y el departamento de Estado de Estados Unidos.

Financial Times dice que la idea de la misión llega en un momento crucial en el que Venezuela está cerca de llegar a un punto de no retorno. Con el éxito de la consulta popular de la oposición y los intentos del gobierno por restarles importancia, se puede aproximar una nueva fase en la crisis. Además pueden suceder algunas cosas dentro de las Fuerzas Armadas que deben decidir si respaldan o no al presidente.

La publicación dice que la visita de Santos a Cuba es símbolo de “exasperación internacional” por lo que sucede en Venezuela. Como sustento de esto también hace referencia a la reciente cumbre del G-20 en donde Argentina y España mostraron su preocupación por el aumento de la violencia. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El diario evalúa las posibilidades de intermediación en la misión, ya que Cuba recibe petróleo de Caracas a cambio de servicios médicos, y Estados Unidos se distanció más de la isla en el último mes. Sin embargo afirman que el gobierno de Raúl Castro podría ofrecerles exilio a los colaboradores de Maduro.