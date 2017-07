La marginada comunidad "intocable", entre la presidencia india y los retretes

Los dalits o "intocables" de la India asisten escépticos al primer duelo por la presidencia del país entre dos miembros de esta marginada comunidad, al criticar que se trata de una medida estética con tintes electorales mientras su gente sigue condenada a labores como la recolección manual de heces.

Nueva Delhi, 17 jul (EFE).- Los dalits o "intocables" de la India asisten escépticos al primer duelo por la presidencia del país entre dos miembros de esta marginada comunidad, al criticar que se trata de una medida estética con tintes electorales mientras su gente sigue condenada a labores como la recolección manual de heces.

Un cuerpo colegiado de parlamentarios votó hoy al nuevo presidente de la India entre Ram Nath Kovind, un político de perfil bajo, gobernador del estado de Bihar (norte) elegido como candidato del Gobierno, y la aspirante de la oposición, Meira Kumar, un rostro más familiar que ha ocupado varios cargos de ministra.

El sustituto del actual presidente, Pranab Mukherjee, será anunciado el próximo jueves, pero la victoria de Kovind está casi garantizada, al contar el BJP y sus aliados con la mayoría suficiente de votos entre las dos Cámaras y los parlamentos regionales.

Los dos septuagenarios "intocables", miembros del escalafón más bajo del sistema de castas hindú, se han enfrentado por "la posición más elevada del país".

"El debate siempre ha sido sobre los méritos y deméritos de los candidatos, pero nunca sobre su casta. Pero cuando un dalit se pone en pie, entonces todo esto queda relegado", había sentenciado Kumar a finales de junio en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Pero es que si el nombramiento de Kovind fue una sorpresa, el de Kumar, una necesidad, sobre todo tras el debate desencadenado dentro del partido del Congreso y sus aliados sobre la imposibilidad, según dijeron algunos, de oponerse a un candidato presidencial dalit.

Sin embargo, dentro de la comunidad conocida antiguamente como "intocable" y rebautizada más tarde como dalit para evitar las connotaciones negativas del término, este duelo entre dos de los suyos suena postizo, un intento de ganarse a un sufrido grupo que representa el 16% de los 1.250 millones de habitantes de la India.

"Kovind nunca alzó la voz cuando sucedían en el país atrocidades contra los dalits. Nació dalit, pero nunca nos ha representado. Él representa a los partidos políticos ante la casta dalit", afirmó a Efe Bezwada Wilson, el principal activista en la India contra la recogida manual de heces, una labor ancestral que, asegura, siguen practicando alrededor de 300.000 "intocables".

Según Wilson, que lidera el Movimiento de los Limpiadores (SKA, por sus siglas en hindi), "en comparación" con la elección del BJP, Kumar "está bien", pero aún así lo que buscan al final los partidos "es un candidato que no hable de los derechos de los dalits".

Una opinión que comparte Jignesh Mevani, el icónico líder a favor de los dalits en Gujarat (oeste), el estado occidental indio que gobernó el primer ministro, Narendra Modi, durante más de una década hasta que en 2014 dio el salto a la política nacional.

"No hay motivo para parar, sinceramente vivimos una época peligrosa", dijo a Efe Mevani, en alusión a las protestas que suele encabezar al recordar algunos episodios recientes en el país contra los dalits.

Como los disturbios en el pueblo de Saharanpur, en el norteño Uttar Pradesh (norte), donde murieron varios intocables en choques con miembros de castas altas, o en Una, en Gujarat, donde un grupo de jóvenes "intocables" fueron desnudados y golpeados acusados de matar a una vaca, animal venerado por los hindúes más ortodoxos.

De acuerdo con Mevani, existen algunos dentro del hinduismo que tratan de mantener la situación de discriminación que padecen los dalits, entre los que puso el ejemplo de Modi, que en 2007, en su panfleto "Karmayogi", llamó a la perpetuación de la intocabilidad.

"No creo que los (recolectores de heces) hayan estado haciendo este trabajo solo para ganarse la vida. Si hubiera sido así, no habrían continuado con este trabajo", señaló Modi, según un fragmento del texto recogido en 2007 en el diario Times of India.

Sin embargo el próximo jueves, y después de que el carismático y popular dalit Kocheril Raman Narayanan ocupara el cargo de presidente de la India entre 1997 y 2002, otro miembro de esa comunidad repetirá una gesta para la que nunca habían sido llamados.