Hoy se celebra el Día Mundial del Emoji

Estos son algunos datos que ha dejado la celebración:

- Más de 60 millones de emojis se utilizan en Facebook cada día y más de 5.000 millones de emojis se usan en Messenger a diario.

.

- El emoji que más se ha utilizado en Facebook en Estados Unidos durante los últimos 30 días ha sido Rolling on the Floor Laughing

- El más usado en Messenger en Estados Unidos durante el último mes ha sido Face Throwing a Kiss.

- Una gran parte del mundo está muy familiarizada con la alegría y la risa, por lo que los emojis más utilizados en Facebook globalmente en los últimos 30 días son Face With Tears of Joy, seguidos de Smiling Face With Heart-Shaped Eyes y Face Throwing a Kiss.

- Los emojis más utilizados en Messenger en los últimos 30 días son Face With Tears of Joy, seguidos de Face Throwing a Kiss y Smiling Face With Heart-Shaped Eyes.

El 11 de agosto se estrenará el film Emoji, la película. Por lo cual, Sony Pictures promovió la reunión de personas disfrazadas alrededor del mundo, estableciendo el primer título de Guinness World Records para la mayor reunión de gente disfrazada de emojis simultáneamente en distintos lugares del mundo.