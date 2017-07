¿Neymar le coquetea a una ex chica Disney?

Neymar ha sido tendencia en Internet en las últimas horas por un video que publicó en sus redes sociales, en este clip el deportista canta la nueva canción de la artista Demi Lovato “Sorry not sorry”. “Demi y like the new song”, son las palabras del futbolista al final del clip.

Pero lo que no pensaba el artista era que le respondiera, pues Demi por medio de la red social Snapchat le dijo “Eres genial”.

El brasilero hace varias semanas atrás ha puesto punto final a su relación con la modelo y actriz Bruna Marquezine.