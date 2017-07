Se subasta el acetato que Jhon Lennon le autografío a su asesino

La copia del álbum "Double Fantasy", distribuidor por Moments in Time, en el que aparece Jhon Lennon besando a Yoko Ono, su pareja, y que tiene el autógrafo del ex miembro de The Beatles con dedicatoria a su futuro asesinó, esta en subasta.

Lo destacado de este disco se resume en tres puntos: la firma del artista británico con dedicatoria a quien se convertiría en su asesino; las huellas de Mark David Chapman, el victimario; y además ser una de las piezas claves de investigación que realizaron las autoridades contra Chapman.

El acetato llegó a la policía porque un trabajador del edificio donde sucedió el asesinato lo encontró, con esta pieza las autoridades pudieron confirmar a Chapman como el asesino y por esta razón paga una condena de cadena perpetua. El disco después de ser objeto de investigación fue devuelto con una nota de agradecimiento. Ahora que está en subasta no se conoce el vendedor pero si la cifra con la que parte la compra: un millón y medio de dólares.

Si bien para muchos amantes de la música se trata de una pieza trágica, para otros es un tesoro. "Se trata de una pieza importante de recuerdos de la música, así como una parte importante de la historia", dijo un vendedor de Moments in Time.