"War for the Planet of the Apes" se hace con el número uno de la taquilla

"War for the Planet of the Apes" logró el número uno en la taquilla estadounidense este fin de semana con una recaudación estimada de 56,5 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

El filme de Matt Reeves, sin embargo, se quedó por debajo de las cifras obtenidas por su predecesora ("Dawn of the Planet of the Apes") en 2014, con 72,6 millones en su debut.

La primera parte de la franquicia, "Rise of the Planet of the Apes", arrancó con 54,8 millones en 2011.

En esta cinta, el simio Caesar (Andy Serkis) y su séquito se ven obligados a luchar en una guerra mortal con los humanos que quedan en el mundo.

La segunda plaza fue para "Spider-Man: Homecoming", con 45,2 millones de dólares, una caída de 61 % respecto a sus cifras de estreno.

En el filme, el joven Peter Parker (Tom Holland) trata de compaginar su vida de estudiante en el instituto con sus aventuras de superhéroe para las que cuenta con Iron Man (Robert Downey Jr.) como mentor y consejero.

El tercer puesto lo obtuvo "Despicable Me 3", con 18,9 millones de dólares.

Dirigida por Pierre Coffin y Kyle Balda, la cinta muestra cómo Gru (con la voz en la versión original de Steve Carell) conoce a su hermano perdido, Dru, y juntos combaten al supervillano Bratt, una antigua estrella infantil de la televisión caída en desgracia y que clama venganza contra Hollywood.

En la cuarta posición aparece la cinta de acción "Baby Driver", con 8,8 millones de dólares.

La película cuenta cómo un joven amante de la música y con gran talento para la conducción (Ansel Elgort) conoce a la chica de sus sueños (Lily James), mientras trabaja para unos criminales con los que debe cometer una serie de atracos antes de ser liberado de sus funciones.

Finalmente, uno de los éxitos independientes del año, "The Big Sick", consiguió 7,6 millones de dólares desde la quinta plaza.

La obra se centra en las diferencias culturales y sociales que se dan entre un joven de ascendencia paquistaní (Kumail Nanjiani) y una chica blanca de Chicago (Zoe Kazan) que comienzan una relación de pareja.